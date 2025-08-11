Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Αποζημιώσεις έως και 6.000 ευρώ και κάλυψη των πρώτων εξόδων – Όσα αποφασίστηκαν στη σύσκεψη

Η προγραμματισμένη για τις 9 σύσκεψη στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, ολοκληρώθηκε σε περίπου μιάμιση ώρα και καθορίστηκαν η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανατολική Αττική το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα από τις 18 έως τις 27 Αυγούστου οι πολίτες πρέπει να καταθέσουν το έντυπο της καταγραφής ώστε να λάβουν ποσό των 600 ευρώ για τα πρώτα έξοδα.

Για σπίτια που σημάνθηκαν με πράσινο η αποζημίωση ορίστηκε στα 2.000 ευρώ για πρώτη κατοικία.

στα 4.000 ευρώ για σπίτια με κίτρινη σήμανση

στα 6.000 ευρώ για κόκκινη σήμανση

σε περίπτωση που πρόκειται για παραθεριστική κατοικία τα χρήματα μειώνονται στο μισό

Από 300 – 500 ευρώ το μήνα ορίστηκε το ποσό με αναδρομική ισχύ για ενοικίαση σπιτιού

Υπάλληλος της δημοτικής αρχής θα έχει εποπτεία σε κάθε σπίτι ενώ σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα.

Η διαδικασία είναι ταχύτερη και ευέλικτη είπε, σύμφωνα με το ERTNews ο Κώστας Κατσαφάδος, ενώ ο ΓΓ της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) ζήτησε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, τόνισε από την πλευρά του ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα βοήθησαν το έργο της κατάσβεσης και ζήτησε να απομακρυνθεί κάθε πιθανή εστία ανα΄φλεξης.

Τέλος, ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστος, τόνισε ότι θα υποβληθεί άμεσα μήνυση στον ΔΕΔΔΗΕ.

Δείτε τι βίντεο της ΕΡΤ: