Μητέρα ομολόγησε ότι σκότωσε και τεμάχισε τον γιο της – Την βοήθησε η νύφη της

Μια μητέρα από την Ιταλία φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε και τεμάχισε τον γιο της με τη βοήθεια της συζύγου του για να προστατεύσει την γυναίκα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ιταλικό Τύπο.

Η 61χρονη Λορένα Βενιέρ παραδέχτηκε ότι δολοφόνησε τον 35χρονο γιο της, Αλεσάντρο Βενιέρ. Νωρίτερα η 30χρονη σύζυγός του, Μέιλιν Κάστρο Μονσάλβο τηλεφώνησε στην ιταλική αστυνομία και ομολόγησε ότι βοήθησε την πεθερά της να διαπράξει τη δολοφονία στις 25 Ιουλίου.

Το πτώμα του 35χρονου βρέθηκε τεμαχισμένο στο υπόγειο του σπιτιού του. «Φρόντισα μόνη μου για τον διαμελισμό του Αλεσάντρο» είπε στον δικαστή η 61χρονη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

«Χρησιμοποίησα ένα σιδεροπρίονο και ένα σεντόνι για να συγκρατήσω το αίμα και τον έκοψα σε τρία κομμάτια. Δεν υπήρχαν πιτσιλιές αίματος γι’ αυτό η αστυνομία των Καραμπινιέρι τα βρήκε όλα σε τάξη», είπε η Λορένα Βενιέρ, που εργαζόταν ως νοσοκόμα.

Η μητέρα και η σύζυγος του 35χρονου φέρονται να σχεδίαζαν εδώ και μήνες τη δολοφονία του επειδή κακοποιούσε την 30χρονη.

«Η Μέιλιν μου ζητούσε να σκοτώσω τον γιο μου Αλεσάντρο εδώ και μήνες, από την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη τους τον Ιανουάριο», φέρεται να υποστήριξε η 61χρονη.

«Την Μέιλιν την ξυλοκόπησε βίαια, την προσέβαλε και την απείλησε επανειλημμένα με θάνατο… Ο γιος μου υποβάθμισε την επιλόχειο κατάθλιψή της και όταν αποφάσισα να το καταγγείλω, με γρονθοκόπησε στην πλάτη», υποστήριξε η 61χρονη.

Οι δύο γυναίκες φέρονται να έδωσαν στον 35χρονο ένα ποτήρι λεμονάδα στο οποίο είχαν ρίξει ηρεμιστικό και τού χορήγησαν δύο ενέσεις ινσουλίνης από το νοσοκομείο όπου εργαζόταν η 61χρονη για να τον αφήσουν αναίσθητο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο 35χρονος ήταν ζωντανός ακόμη και μετά τη μεγάλη δόση ινσουλίνης, ανέφερε το δημοσίευμα. Στην συνέχεια τον στραγγάλισαν με κορδόνια παπουτσιών και κάλυψαν τη σορό του με ασβέστη προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η μυρωδιά κατά την αποσύνθεση.

Η 61χρονη ανέφερε στο δικαστήριο ότι η νύφη της την βοήθησε μόνο για να μεταφέρει την σορό.