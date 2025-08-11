Σύσκεψη για τη φωτιά στην Ανατολική Αττική: Στο επίκεντρο η αποτίμηση των ζημιών, η αποκατάσταση των περιοχών και η αποζημίωση των πληγέντων

Η αποτίμηση των ζημιών από τις φωτιές, που ξέσπασαν Παρασκευή και Σάββατο στην ανατολική Αττική και οι σχεδιασμοί για την αποκατάσταση των περιοχών θα βρεθούν στο επίκεντρο της πρωινής σύσκεψης του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με δημάρχους και τοπικούς φορείς, στο επισκοπείο του Πνευματικού Κέντρου Λαυρίου.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η αποτίμηση των ζημιών και οι επιπτώσεις από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, καθώς επίσης και ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης από την πλευρά του κράτους, όπως επίσης και η αποζημίωση των πληγέντων.

Ήδη από το πρωί της Κυριακής ξεκίνησε η διαδικασία της αυτοψίας των πληγεισών περιοχών και η καταγραφή των ζημιών, με στόχο να γίνει η αποζημίωση των πολιτών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

