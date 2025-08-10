Ανατολική Αττική: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές από την φωτιά – Σύσκεψη Κατσαφάδου με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού  

Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιά, Ανατολική Αττική, Κερατέα, αυτοψία

Μετά την πλήρη κατάσβεση των πυρκαγιών που ξέσπασαν την Παρασκευή και το Σάββατο στην Ανατολική Αττική, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στις 09:00 π.μ., στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής, με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρη Λουκά, τον Δήμαρχο Σαρωνικού, κ. Δημήτρη Παπαχρήστου και με εκπροσώπους τοπικών φορέων.

Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η αποτίμηση της ζημιάς και οι επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές, ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης και η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων.

Ήδη, από σήμερα το πρωί, έχουν ξεκινήσει αυτοψίες με τη ψηφιακή εφαρμογή «Digispect» στις πληγείσες περιοχές, από μικτά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών και τη δρομολόγηση των σχετικών μέτρων στήριξης.

Δείτε φωτογραφίες:

φωτιά, Ανατολική Αττική, Κερατέα, αυτοψία

φωτιά, Ανατολική Αττική, Κερατέα, αυτοψία

