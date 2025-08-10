Αναζωπύρωση της φωτιάς στη Βρυσούλα Πρέβεζας – Νέα πυρκαγιά στην Καστροσυκιά – Δείτε βίντεο

Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μεγάλη αναζωπύρωση στην Βρυσούλα της Πρέβεζας, όπου χθες εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά που απείλησε το χωριό.

Για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης έχει ήδη ζητηθεί ελικόπτερο.

Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά οριοθετήθηκε αργά το βράδυ, με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση και των τελευταίων μικρών διάσπαρτων εστιών.

Δείτε βίντεο από την νέα αναζωπύρωση:

Παράλληλα, νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Καστροσυκιάς Πρέβεζας, η οποία σύμφωνα με το prevezatoday, καίει κοντά σε ξενοδοχείο προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση. Στο σημείο σπεύδουν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δείτε βίντεο: