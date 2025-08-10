Ιατρικό θαύμα: Πώς ένα μωρό «γεννήθηκε δύο φορές» για να σωθεί η ζωή του

Βρέφος στις ΗΠΑ «γεννήθηκε δύο φορές» ύστερα από μια σωτήρια χειρουργική επέμβαση.  Η Lynlee Hope Boemer γεννήθηκε επίσημα τον Ιούνιο του 2016, 13 εβδομάδες αφού είχε δει τον κόσμο για πρώτη φορά.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα, μία εκπληκτική επιστημονική μέθοδος έκανε τις ΗΠΑ να πάρουν πρόσφατα τον τίτλο για το «πιο γηραιότερο μωρό στον κόσμο», χάρη σε μια εξωσωματική γονιμοποίηση με έμβρυο που είχε δημιουργηθεί το 1994.

Ωστόσο, η Lynlee είναι από τους λίγους ανθρώπους στην ιστορία που μπορούν να ισχυριστούν ότι «γεννήθηκαν δύο φορές», καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ότι δυστυχώς είχε αναπτύξει ιεροκοκκυγικό τεράτωμα, μέσα στη μήτρα.

Ο ενδεχομένως θανατηφόρος όγκος ήταν σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με το αγέννητο μωρό και αποσπούσε αίμα από το έμβρυο, αυξάνοντας τον κίνδυνο θανατηφόρας καρδιακής ανεπάρκειας.

Την έβγαλαν από τη μήτρα της μητέρας της

Όταν η Lynlee ήταν μόλις 23 εβδομάδων και ζύγιζε μόλις 0,53 κιλά, οι γιατροί στο Texas Children’s Fetal Center αποφάσισαν να την βγάλουν από τη μήτρα της μητέρας της, Margaret, ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που τελικά έσωσε τη ζωή της.

Η Margaret είπε στο CNN: «Στις 23 εβδομάδες, ο όγκος έκλεινε την καρδιά της και την οδηγούσε σε καρδιακή ανεπάρκεια, οπότε ήταν μια επιλογή να αφήσουμε τον όγκο να κυριαρχήσει στο σώμα της ή να της δώσουμε μια ευκαιρία ζωής. Ήταν μια εύκολη απόφαση για εμάς: Θέλαμε να της δώσουμε ζωή».

Ιατρικό θαύμα: Πώς ένα μωρό «γεννήθηκε δύο φορές» για να σωθεί η ζωή του
Lynlee Boemer
CBS News

Τι είναι ιεροκοκκυγικό τεράτωμα

Το ιεροκοκκυγικό τεράτωμα είναι μια σπάνια μορφή όγκου που παρατηρείται σε μία στις 30.000 έως 70.000 γεννήσεις και η Lynlee είχε μόλις 50% πιθανότητες επιβίωσης.

Σημειώνεται ότι στην πλειονότητά τους, αυτοί οι όγκοι είναι καλοήθεις, ακόμη και αυτοί με μεγάλο μέγεθος, γι’ αυτό και η πλήρης εξαίρεσή τους επιφέρει την ίαση. Το συγγενές αυτό νεόπλασμα προέρχεται και από τα τρία βλαστικά δέρματα και εμφανίζεται συχνότερα στον κόκκυγα. Το τεράτωμα προκύπτει από αδιαφοροποίητα σωματικά κύτταρα που προέρχονται από το αρχέγονο κομβίο του Hensen.

Ωστόσο, η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής, καθώς, παρόλο που η καρδιά του μωρού σχεδόν σταμάτησε, αφαιρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος του «τεράστιου» όγκου και στη συνέχεια τοποθετήθηκε ξανά στη μήτρα της μητέρας της, η οποία κλείστηκε με ράμματα.

Έτσι, γεννήθηκε ξανά περίπου 13 εβδομάδες αργότερα – με καισαρική –  ζυγίζοντας 2,4 κιλά στις 6 Ιουνίου, αφού η μητέρα της Margaret πέρασε τις υπόλοιπες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της σε ανάπαυση στο κρεβάτι.

Η μητέρα από το Τέξας περίμενε δίδυμα, αλλά είχε ήδη χάσει ένα από τα μωρά κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Ήθελε να κάνει ό,τι μπορούσε για να σώσει τη Lynlee, παρά το γεγονός ότι αρχικά της είχαν συστήσει να διακόψει την εγκυμοσύνη, αφού είχε ενημερωθεί για τους κινδύνους που υπήρχαν.

Η Lynlee υποβλήθηκε σε ακόμα μια χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί το υπόλοιπο του όγκου από στον κόκκυγα όταν ήταν μόλις οκτώ ημερών και τώρα, εννέα χρόνια μετά, συνεχίζει να αναπτύσσεται κανονικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

