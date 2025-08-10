Νετανιάχου: Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να τελειώσουμε την δουλειά και να πετύχουμε την ήττα της Χαμάς

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά “να ολοκληρώσει τη δουλειά” και να νικήσει τη Χαμάς, με δεδομένη την άρνηση της για την παράδοση των όπλων της.

Ισραήλ: Το σχέδιο Νετανιάχου για τη Γάζα εξυπηρετεί μόνο την πολιτική επιβίωσή του – Κόντρα στην οργή λαού και τους συμμάχους οδηγεί τη χώρα σε διεθνή απομόνωση

«Αυτό είναι το σχέδιό μας. Δεδομένης της άρνησης της Χαμάς να καταθέσει τα όπλα, το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να τελειώσει τη δουλειά και να ολοκληρώσει την ήττα της Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στο σχέδιο για την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ίδιος δήλωσε στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ότι τα νέα επιθετικά σχέδια του για τη Λωρίδα της Γάζας έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν τα δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει.

16:06 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

