Φωτιά σε όχημα στην Αθηνών – Κορίνθου – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία 

Φωτιά σε όχημα στην Αθηνών Κορίνθου κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, 3 οχήματα με 9 πυροσβέστες έσπευσαν στο 47ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο, για φωτιά που ξέσπασε σε Ι.Χ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την στιγμή αυτή η κατάσβεση έχει ολοκληρωθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Τροχαία, εξαιτίας του συμβάντος, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή της Κινέτας.