Μπραντ Πιτ: Θρηνεί τον θάνατο της μητέρας του – Η σύντροφός του είναι το στήριγμα του

Δύσκολες ώρες περνάει ο Μπραντ Πιτ μετά τον θάνατο της μητέρας του την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 84 ετών.

Πηγές ανέφεραν στο περιοδικό People ότι ο 61χρονος ηθοποιός στηρίζεται πολύ στην σύντροφό του Ινές Ντε Ραμόν στην διάρκεια του πένθους του.

«Στηρίζει τον Μπραντ καθώς θρηνεί την απώλεια της μητέρας του. Θέλει να είναι εκεί γι’ αυτόν και ο Μπραντ της επιτρέπει να είναι αυτός ο άνθρωπος (σ.σ. στον οποίο στηρίζεται)», είπε πηγή στο περιοδικό.

Η 35χρονη, η οποία άρχισε να βγαίνει με τον Πιτ το 2022, είναι επίσης κοντά με την οικογένεια του Μπραντ Πιτ και εκφράζει την υποστήριξη της.

«Η Ινές είναι πολύ κοντά και με την οικογένεια του Μπραντ. Επικοινώνησε αμέσως για να στείλει τα συλλυπητήριά της μόλις έμαθε τα νέα», ανέφερε η ίδια πηγή.