Γερμανία: Αναστέλλει τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ «που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα» – Ολλανδία, Βέλγιο και Δανία αντιτάσσονται στο σχέδιο Νετανιάχου

Η Γερμανία ανακοίνωσε την Παρασκευή την αναστολή κάθε έγκρισης εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως «είναι δικαίωμα του Ισραήλ να αφοπλίσει τη Χαμάς και να επιδιώξει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων».

Τόνισε ωστόσο ότι «η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί πως η ακόμη πιο σκληρή στρατιωτική δράση στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία αποφάσισε χθες το βράδυ το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, καθιστά όλο και πιο δύσκολο να δει κανείς πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι».

Σύμφωνα με δήλωσή του που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, «υπό αυτές τις συνθήκες, η γερμανική κυβέρνηση δεν θα εγκρίνει καμία εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας».

Ο Μερτς επανέλαβε πως η απελευθέρωση των ομήρων και οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για τη Γερμανία, εκφράζοντας παράλληλα «βαθιά ανησυχία για τα δεινά των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας».

Το Reuters υπενθυμίζει ότι το γερμανικό κοινοβούλιο ανέφερε τον Ιούνιο πως εγκρίθηκαν άδειες εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ αξίας 485 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 7 Οκτωβρίου 2023 και 13 Μαΐου 2025.

Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης συνιστά σημαντική αλλαγή στάσης, καθώς η Γερμανία είναι μαζί με τις ΗΠΑ ένας από τους πιστότερους συμμάχους του Ισραήλ υπό το βάρος της ιστορικής της ευθύνης για το Ολοκαύτωμα.

«Με την σχεδιαζόμενη επίθεση, η ισραηλινή κυβέρνηση αναλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη σε ό,τι αφορά την βοήθεια προς τους πολίτες στον παλαιστινιακό θύλακα», δηλώνει στην ανακοίνωσή του ο Γερμανός καγκελάριος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για πλήρη πρόσβαση των υπηρεσιών του ΟΗΕ και των άλλων μη κυβερνητικών θεσμών.

«Η γερμανική κυβέρνηση ζητά επιτακτικά από την ισραηλινή κυβέρνηση να μην λάβει άλλα μέτρα για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Φρίντριχ Μερτς.

Αντιδράσεις από Ολλανδία, Βέλγιο και Δανία για το σχέδιο του Ισραήλ

«Εσφαλμένη κίνηση» χαρακτηρίζει το ισραηλινό σχέδιο για την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Γάζα ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, Κάσπαρ Φέλτκαμπ.

«Το σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου για την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στην Γάζα είναι εσφαλμένη κίνηση. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα είναι καταστροφική και χρειάζεται άμεση βελτίωση. Η απόφαση αυτή δεν συμβάλλει κατά κανέναν τρόπο σε αυτό και δεν θα βοηθήσει επίσης στην επιστροφή των ομήρων».

Ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών κάλεσε σήμερα το πρεσβευτή του Ισραήλ στις Βρυξέλλες σχετικά με το σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας και την ανάληψη του στρατιωτικού ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βελγικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καθολική του αποδοκιμασία για το σχέδιο, αλλά και για τον συνεχιζόμενο εποικισμό και την επιθυμία προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και δηλώνει ότι θα ζητήσει την ανατροπή της απόφασης.

«Έπειτα από την επίσημη επιβεβαίωση από την ισραηλινή κυβέρνηση της πρόθεσής της να περικυκλώσει και στην συνέχεια να καταλάβει την πόλη της Γάζας και να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, ο υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό αποφάσισε να καλέσει το ισραηλινό πρεσβευτή».

Την ανατροπή της απόφασης του ισραηλινού υπουργείου ασφαλείας ζήτησε με δηλώσεις του στην τηλεόραση ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν.

