Βρετανία: Λανθασμένη η απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα, λέει ο Στάρμερ – «Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία»

Βρετανία: Λανθασμένη η απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα, λέει ο Στάρμερ – «Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία»
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας είναι λανθασμένη και κάλεσε την κυβέρνηση στην Ιερουσαλήμ να την επανεξετάσει.

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεσή της στη Γάζα είναι λανθασμένη και την καλούμε να την επανεξετάσει άμεσα», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωση.

«Η ενέργεια αυτή δεν θα κάνει τίποτα για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ούτε θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία».

Στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της υφυπουργού Ενέργειας της βρετανικής κυβέρνησης.

«Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι η λάθος απόφαση και ελπίζουμε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα την επανεξετάσει», δήλωσε η Μιάτα Φάνμπουλε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio.

«Δημιουργεί τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας ήδη αφόρητης και αποτρόπαιης κατάστασης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

