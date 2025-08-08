Εύβοια: Απομακρύνθηκαν τα πρώτα οχήματα από το φέρι μποτ που ρυμουλκήθηκε στα Νέα Στύρα – Στον ανακριτή ο καπετάνιος

Στο νέο λιμάνι των Νέων Στύρων παραμένει το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα», το οποίο προσάραξε σε ύφαλο, ενώ περιμετρικά υπάρχει φράγμα για αντιρρυπαντική προστασία. Ήδη επιβάτες, έχουν παραλάβει 2 από τα οχήματα που βρίσκονταν στο πλοίο.

Σημειώνεται ότι ο καπετάνιος που κρατείται στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας, παρουσιάζεται σήμερα στον ανακριτή, ενώ νηογνώμονες, αναφέρουν ότι επί της ουσίας καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του για βλάβη στα πηδάλια.

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκόλλησης διάρκειας τριών ωρών. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στο πλοίο χρειάζεται να εκτελεστούν λαμαρινοεπισκευές, ενώ 4 δύτες θα πέσουν στη θάλασσα, μπροστά στο φέρι, όπου υπάρχει και το ρήγμα. Ακόμη, περιμετρικά του πλοίου έχει τοποθετηθεί φράγμα για αντιρρυπαντική προστασία.

Παράλληλα, σήμερα, αρκετοί επιβάτες εκτιμάται ότι θα μεταβούν στο σημείο, ώστε να παραλάβουν τα οχήματά τους. Χθες το βράδυ, ήδη, οι πρώτοι επιβάτες, παρέλαβαν 2 οχήματα κατ’ εξαίρεση, καθώς βρίσκονταν εκεί και τα οχήματα ήταν εύκολο να βγουν από το πλοίο.

Σημειώνεται ωστόσο ότι το απαγορευτικό απόπλου που έχει τεθεί σε ισχύ, ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο για κάποιους από τους επιβάτες που θα πρέπει να μεταβούν ακτοπλοϊκώς στα Νέα Στύρα, ώστε να παραλάβουν τα οχήματά τους. Διαφορετικά θα πρέπει να ταξιδέψουν 2,5 ώρες οδικώς, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Σε αγωγές προχωρούν οι επιβάτες

Πλέον, συλλέγονται υπογραφές για την μαζική αγωγή και μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας, θα κατατεθούν οι αγωγές, τόσο για το ποινικό όσο και για το αστικό μέρος της υπόθεσης.

Η δικηγόρος επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μίλησε στην ΕΡΤ για παράσταση πολιτικής αγωγής, προκειμένου να αποζημιωθούν οι επιβάτες.

«Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες», είπε.

Πώς μπορούν να αποζημιωθούν οι επιβάτες

Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, εξηγεί στον ΑΝΤ1 πώς οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν, σύμφωνα με τα ναυτιλιακά νομικά.

Οι αξιώσεις, όπως τονίζει, αφορούν τις πραγματικές ζημιές, όπως εισιτήρια, κόστος διακοπών, διαφυγόντα κέρδη, αλλά και την ηθική βλάβη που προκάλεσε η καθυστέρηση, η έκπληξη και ο φόβος.

«Στα ναυτικά ατυχήματα έχουμε και την ηθική βλάβη ή ζημιά. Έχει σχέση με την ταλαιπωρία, τον ψυχικό φόρτο και το ηθικό σκέλος της ζημιάς που έχουν πάθει», επεσήμανε.