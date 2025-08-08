Φρικτή δολοφονία με τηγάνι και μπαστούνι: 56χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Κατηγορείται ο εν διαστάσει σύζυγός της

Μια 56χρονη γιατρός από την Καλιφόρνια εντοπίστηκε νεκρή και καμένη μέσα στο πολυτελές σπίτι της, αξίας 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού –σύμφωνα με τις Αρχές– ξυλοκοπήθηκε άγρια με τηγάνι και πυρπολήθηκε, έπειτα από απαίτησή της να ακυρωθεί το προγαμιαίο συμβόλαιο με τον σύζυγό της.

Η Άιριν Γκο-Λάι βρέθηκε νεκρή στο καθιστικό του σπιτιού της στο Σαν Μαρίνο στις 6 Ιανουαρίου, σε ένα φρικιαστικό περιστατικό που οδήγησε, έξι μήνες αργότερα, στην απαγγελία κατηγοριών για φόνο και εμπρησμό στον 63χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, Γιουν «Κέβιν» Λάι.

Την σκότωσε με τηγάνι και μπαστούνι του μπέιζμπολ

Οι δυο τους, που είχαν δίδυμους γιους ηλικίας 16 ετών, ήταν παντρεμένοι εδώ και 22 χρόνια, με πολλαπλές καταθέσεις διαζυγίου στο παρελθόν.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας που κατατέθηκε στο δικαστήριο, η Γκο-Λάι υπέστη σοβαρές κακώσεις από αμβλύ όργανο, με σπασμένη μύτη, κάταγμα στην οφθαλμική κόγχη και απώλεια δοντιού, πριν καεί ζωντανή.

Το σώμα της έφερε εγκαύματα στο 60% της επιφάνειάς του, ενώ δίπλα της βρέθηκαν ένα τηγάνι και ένα μεταλλικό μπαστούνι του μπέιζμπολ με ίχνη αίματος.

Όπως προκύπτει από έγγραφα του δικαστηρίου που εξετάστηκαν από τους Los Angeles Times, η δολοφονία ακολούθησε μια έντονη νομική και προσωπική διαμάχη μεταξύ των δύο.

Η ανακάλυψη για τα ακίνητα του συζύγου

Στην τελευταία αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024, η Γκο-Λάι είχε ζητήσει την ακύρωση του προγαμιαίου συμβολαίου, υποστηρίζοντας ότι ανακάλυψε πολλά ακίνητα που κατείχαν από κοινού, αλλά βρίσκονταν αποκλειστικά στο όνομα του συζύγου της.

Συγγενείς της δήλωσαν ότι ενώ το ζευγάρι φαινόταν να εξετάζει το ενδεχόμενο επανασύνδεσης, εκείνη του είχε θέσει συγκεκριμένους όρους, μεταξύ των οποίων την ακύρωση του προγαμιαίου και την προσθήκη του ονόματός της σε όλα τα ακίνητά τους.

Σε μηνύματα που περιλαμβάνονται στον φάκελο της υπόθεσης, η Γκο-Λάι έγραφε στον αδελφό της ότι ο σύζυγός της «με παρακαλάει να γυρίσω πίσω», μετά την αίτηση διαζυγίου που είχε καταθέσει το προηγούμενο έτος.

Όταν του περιέγραψε τις απαιτήσεις της –μεταξύ αυτών και την υποχρεωτική παρακολούθηση ψυχοθεραπείας– εκείνος τη ρώτησε: «Αυτό είναι πολύ. Πιστεύεις ότι θα δεχτεί;».

«Εξαρτάται τι είναι πιο σημαντικό γι’ αυτόν…», του απάντησε.

Το προγαμιαίο συμβόλαιο ακυρώθηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2024 και το όνομά της προστέθηκε στα ακίνητα, τα οποία περιλάμβαναν σημαντικές επενδύσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους συγγενείς, η Γκο-Λάι σκόπευε να προχωρήσει κανονικά με το διαζύγιο.

Όπως αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα, η ίδια είχε προειδοποιήσει ότι φοβόταν «για την ασφάλειά της αν έμενε μόνη με τον Κέβιν».

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Λάι είχε μετακομίσει από την κοινή τους κατοικία, αλλά συνέχιζε να περνά από το σπίτι για να μεταφέρει τα δίδυμα αγόρια τους σε προπονήσεις μπέιζμπολ.

Όπως είπαν οι συγγενείς, η Γκο-Λάι φρόντιζε πάντα να βρίσκονται τα παιδιά της στο σπίτι όταν εκείνος εμφανιζόταν.

Το πρωί της δολοφονίας, ο Λάι πήγε στο σπίτι στις 7 π.μ. για να πάρει τα παιδιά. Έξι λεπτά αργότερα, τα δεδομένα από τις κάμερες έδειξαν ότι οι αισθητήρες της τραπεζαρίας και του κήπου –οι οποίες κάλυπταν το σημείο όπου βρέθηκε η σορός– «απενεργοποιήθηκαν χειροκίνητα», όπως καταγράφεται στα δικαστικά έγγραφα.

Ο Λάι είπε στους γιους του ότι πηγαίνει στη δουλειά, αλλά οι κάμερες κατέγραψαν όχημα παρόμοιο με το δικό του να επιστρέφει στην περιοχή στις 8:19 π.μ., σύμφωνα με τους LA Times.

Στις 9:46 π.μ., γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία όταν είδε καπνό να βγαίνει από το σπίτι.

Όπως κατέθεσε, είδε τον Λάι μέσα στο σπίτι και όταν του ανέφερε τον καπνό, εκείνος φάνηκε «σαστισμένος» και της απάντησε ότι η γυναίκα του θα πήγαινε να πάρει τα παιδιά από την προπόνηση. Η γειτόνισσα παρατήρησε, επίσης, ότι το αυτοκίνητο της Γκο-Λάι βρισκόταν ακόμη έξω από το σπίτι.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν το σώμα της γιατρού στο καθιστικό, ενώ εντοπίστηκαν δύο εστίες φωτιάς – μία δίπλα της και μία σε απόσταση περίπου δύο μέτρων.

Το ίδιο βράδυ, τα δίδυμα παιδιά φιλοξενήθηκαν από τη θεία τους, καθώς, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, δήλωσαν ότι δεν ήθελαν να βρίσκονται κοντά στον πατέρα τους.

«Ήταν φοβισμένα», δήλωσε η δικηγόρος της Γκο-Λάι –και ξαδέλφη της.

Ο Λάι έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες φόνου και εμπρησμού. Έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο δικηγόρος του δήλωσε στους Times ότι «ανυπομονεί να αντικρούσει αυτές τις ψευδείς κατηγορίες στο δικαστήριο».

Η Γκο-Λάι διατηρούσε δικό της ιατρείο στην Αρκαδία της Καλιφόρνια, και οι ασθενείς της έχουν αρχίσει να αφήνουν συγκινητικά μηνύματα στη σελίδα της στο Yelp.