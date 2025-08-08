Έκανε κρυφά τεστ DNA και ανακάλυψε ότι δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Διαλύθηκα από την προδοσία»

Έκανε κρυφά τεστ DNA - "ανακάλυψα ότι δεν είμαι βιολογικός πατέρας της κόρης μου". Φωτογραφία: Freepik
Έκανε κρυφά τεστ DNA - "ανακάλυψα ότι δεν είμαι βιολογικός πατέρας της κόρης μου". Φωτογραφία: Freepik

Τι γίνεται όταν μια αμφιβολία, παύει να είναι ψίθυρος στο μυαλό μας και καταλήγει στην αποκάλυψη πως όλη η ζωή μας ήταν ένα μεγάλο ψέμα; Για έναν άνδρα, η δραματική ανακάλυψη ξεκίνησε από τη διαίσθησή του. Ακολουθώντας την, δεν επιβεβαίωσε μόνο τους χειρότερους φόβους του, αλλά κατέρρευσαν όλα όσα γνώριζε για τον γάμο του.

Κώστας Φραγκολιάς: «Το καμπανάκι της πατρότητας μου είχε χτυπήσει με την προηγούμενη σχέση μου»

Πριν από οκτώ χρόνια, ο 36χρονος άνδρας, παντρεύτηκε την 34 ετών σύντροφό του. Πριν από έξι χρόνια, ήρθε στον κόσμο η μικρή τους κόρη, Λίλα.

“Το υποψιαζόμουν”

Η Λίλα είναι τα πάντα για εκείνον. Μέσα του όμως, είχε ένα προαίσθημα πως, δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας.

O άνδρας της ζήτησε να κάνει τεστ πατρότητας αμέσως μετά τη γέννα – «Μου είπε δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν στις μέρες μας»

“Δεν μου μοιάζει καθόλου. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, εντελώς διαφορετικά μάτια. Ακόμη και τη συμπεριφορά της, τις αλλεργίες της, δεν τις έχει κανείς στην οικογένειά μου. Προσπαθούσα να μην κάνω τέτοιες σκέψεις, όμως τελικά, με νίκησε η ανησυχία και η περιέργειά μου” τόνισε.

“Γι’ αυτό και, πριν από τρεις μήνες, πήρα δείγμα από το μάγουλό της, όσο εκείνη κοιμόταν και έκανα τεστ πατρότητας.  Στη γυναίκα μου, δεν είπα τίποτα. Τον περασμένο μήνα, βγήκαν και τα αποτελέσματα. Δεν είναι κόρη μου” αποκάλυψε.

Οι γονείς του συντρόφου της έγιναν έξαλλοι με την αντίδρασή της – «Τους είπα ότι αν θέλουν τεστ πατρότητας, πρέπει να το πληρώσουν εκείνοι»

“Διαλύθηκα. Μίλησα αμέσως στη γυναίκα μου. Εκείνη λύγισε και μου εξομολογήθηκε την απιστία της, όταν είχαμε κάποια προβλήματα, στις αρχές του γάμου μας. Κοιμήθηκε για ένα βράδυ με κάποιον συνάδελφό της όσο ήμασταν σε απόσταση. Ποτέ της δεν φαντάστηκε ότι θα το ανακάλυπτα και μου είπε πως, και εκείνη πίστευε πως εγώ είμαι ο πατέρας”.

Ο άνδρας καταρρακώθηκε από το συναίσθημα της προδοσίας, της συντριβής και του θυμού. Ζήτησε από τη γυναίκα του να μείνουν λίγο καιρό χώρια και τώρα, μένει στο σπίτι ενός φίλου του.

“Μου ζητάει να μην αλλάξει τίποτα”

Από τότε που έμαθε ότι δεν είναι ο πατέρας της Λίλα, δεν έχει ξαναμιλήσει με τη γυναίκα του. Εκείνη βέβαια, τον εκλιπαρεί να το κρατήσει μυστικό και να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του πατέρα της.
Μάλιστα, ισχυρίζεται πως, η βιολογία δεν έχει καμία σημασία. Εκείνος όμως, δεν μπορεί να ξεπεράσει την πισώπλατη μαχαιριά που δέχτηκε από τη γυναίκα του.

Αντί να το κρατήσει μυστικό, όπως τον παρακάλεσε η γυναίκα του, εκείνος αποκάλυψε την αλήθεια στην οικογένειά του. Τα αδέλφια και οι γονείς του πλέον ξέρουν ότι ο πατέρας της Λίλα, είναι κάποιος άλλος.

“Θέλει να με εκδικηθεί”

“Η γυναίκα του είναι έξαλλη μαζί του και επιμένει ότι όφειλε να δώσει στην Λίλα την ευκαιρία να ζήσει μια σταθερή ζωή. Πιστεύει ότι η αντίδρασή του, ήταν μικροπρεπής και θέλει να τον εκδικηθεί”.

“Δεν ξέρω αν θα κρατήσω τον γάμο μας. Την Λίλα όμως, την αγαπάω. Για έξι χρόνια, την νιώθω κόρη μου. Και όμως, αισθάνομαι πως κάθε μου μέρα μαζί της, ήταν ένα ψέμα. Η γυναίκα μου, με κατηγορεί ότι τα έχω διαλύσει όλα για ένα ασήμαντο λάθος”, περιγράφει ο άνδρας.

Τώρα, αναρωτιέται αν ήταν λάθος του που έκανε το τεστ πατρότητας πίσω από την πλάτη της γυναίκας του.

Εσείς, τι πιστεύετε;

