Απαγορευτικό απόπλου: Χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο λιμάνι του Πειραιά – «Τα ισχυρά μελτέμια δεν δείχνουν σημάδια εξασθένησης» – ΦΩΤΟ

Χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο λιμάνι του Πειραιά, μη γνωρίζοντας τι ώρα θα αναχωρήσουν τα πλοία. Λίγο μετά τις 7 το πρωί επιβεβαιώθηκε το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων, ωστόσο οι επιβάτες δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά ούτε και από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Κλειστοί καταπέλτες, δεμένα πλοία και ουρές από επιβάτες αλλά και οχήματα μπροστά από τα πλοία είναι η εικόνα της ταλαιπωρίας που καταγράφεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι του Πειραιά. Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι το απαγορευτικό ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο έως τη 1 το μεσημέρι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το απαγορευτικό δεν προβλέπεται να αρθεί πριν από τη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου, χωρίς ωστόσο να έχει επίσημα ανακοινωθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιες εταιρείες πραγματοποιούν κάποια από τα δρομολόγια, κάποια έχουν ακυρωθεί και άλλα έχουν τροποποιηθεί.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια

Η εταιρεία Blue Star Ferries ενημερώνει για τις τροποποιήσεις των δρομολογίων, που θα γίνουν ως εξής:

BLUE STAR NAXOS

To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 06:45, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Πάρο-Νάξο-Δονούσα-Αιγιάλη-Αστυπάλαια και επιστροφή.

BLUE STAR PAROS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR DELOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά 16:00 (αντί 13:00), για Πάρο 21:00-21:35, Νάξο 22:25-23:00, Πάρο 23:45-00:15, άφιξη στον Πειραιά 05:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Η προσέγγιση στη Θήρα δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR ΜYCONOS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 17:00, για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Καρλόβασι και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 07:15, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Μύκονο-Άγιο Κήρυκο-Φούρνους-Καρλόβασι και επιστροφή.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως: Από Πειραιά 01:00, Ψαρά 07:450-07:55, Οινούσσες 09:50-10:05, Χίο 10:50-11:50, Μυτιλήνη 14:50-17:00, Λήμνο 22:10-22:40, Καβάλα 02:35.

HELLENIC HIGHSPEED

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι, Κατάπολα, Νάξο, Πάρο, Πειραιά θα παραμέινει ανεκτέλεστο.

BLUE STAR 2

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως:

HIGHSPEED 4

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και μέχρι την Τρίτη 12/08/2025 θα εκτελέσει τα εγκεκριμένα δρομολόγια του HIGHSPEED 3, ως ακολούθως:

HIGHSPEED 3

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και μέχρι την Τρίτη 12/08/2025 θα εκτελέσει τα εγκεκριμένα δρομολόγια του HIGHSPEED 4, ως ακολούθως:

ARTEMIS

Το δρομολόγιο του πλοίου , από Λαύριο 07:00 για Κέα – Κύθνο – Σύρο και από Σύρο 13:30 για Πάρο, Νάξο, ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο, Μήλο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/25 από Λαύριο 01:00 για Μήλο (άφιξη 05:45) και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Δεν εξασθενούν τα μελτέμια

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις, εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ και για αυτό το λόγο δεν αποκλείεται να παραταθεί για περισσότερες ώρες το απαγορευτικό απόπλου.

Μάλιστα, όπως έγραψε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, «τα ισχυρά μελτέμια δεν δείχνουν σημάδια εξασθένησης».

Σημειώνεται ότι στο λιμάνι του Πειραιά, οι περισσότεροι από τους επιβάτες διαμαρτύρονται και πηγαίνουν στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών και ζητούν μια συγκεκριμένη ώρα για το πότε θα ξεκινήσει το ταξίδι τους και το αν αυτό θα ξεκινήσει, καθώς υπάρχει και το ενδεχόμενο να μη φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Μόνο τα πλοία τα οποία αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού, φεύγουν κανονικά από το πρωί. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας για το Μαρμάρι.

Τα υπόλοιπα δρομολόγια από Ραφήνα και από Πειραιά δεν εκτελούνται.

Άνεμοι που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ

Επιμένουν οι ισχυροί βοριάδες την Παρασκευή (8/8) που – σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε φωτογραφίες από το λιμάνι του Πειραιά: