Λένα Σαμαρά: Τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της – Η ανάρτηση του πατέρα της, Αντώνη

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη (7/8) έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πατέρας της, τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, “θα αποχαιρετήσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00”. Πρόκειται για την πρώτη ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού μετά τον θάνατο της πολυαγαπημένης του, Λένας σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Οι ώρες αγωνίας και οι δραματικές στιγμές σε Σισμανόγλειο και Ευαγγελισμό – Όσα έγιναν πριν από τον θάνατο της 34χρονης

Μια έντονη αδιαθεσία και ζάλη που ένιωσε η κόρη του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά το μεσημέρι της Πέμπτης την οδήγησαν αρχικά στο «Σισμανόγλειο». Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία, χωρίς να υπάρχει κάποιο εύρημα που να προκαλεί ανησυχία και να προδιαθέτει στην τραγική κατάληξη που θα είχε αργότερα η περιπέτεια με την υγεία της.

Εξετάστηκε ενδελεχώς από τον νευρολόγο του Σισμανογλείου, ο οποίος έκρινε ότι θα έπρεπε να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό για περαιτέρω έλεγχο, δεδομένου ότι το Σισμανόγλειο δεν διαθέτει Νευρολογική Κλινική.

Την ώρα που οι γιατροί λάμβαναν το ιστορικό της ασθενούς, η 34χρονη φέρεται να παρουσίασε 3 επιληπτικές κρίσεις με αποτέλεσμα οι γιατροί να «πέσουν» αμέσως πάνω της και να την διασωληνώσουν ώστε να σταθεροποιήσουν τον οργανισμό της.

Μαζί της βρίσκονταν παθολόγοι και νευρολόγοι, ενώ οι γονείς της περίμεναν έξω από το εξεταστήριο.

Ωστόσο, τη στιγμή εκείνη, η 34χρονη Λένα υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί προσπάθησαν επί 50 λεπτά με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Η Λένα Σαμαρά είχε καταλήξει. Οι γιατροί ανέλαβαν το δύσκολο έργο να ενημερώσουν τους γονείς της, Αντώνη και Γεωργία που περίμεναν με αγωνία τα νεότερα για την υγεία του παιδιού τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ,η Λένα Σαμαρά δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ παραμένει ασαφές εάν είχε κάποιο ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.

Γεωργιάδης: «Το Σισμανόγλειο έχει νευρολόγο, δεν έχει νευρολογική κλινική – Δεν είναι όλα πολιτική, δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό» – Οι διευκρινίσεις για την Λένα Σαμαρά

Διευκρινίσεις έδωσε μέσω ανάρτησής του στα social media ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το πώς αντιμετωπίστηκε από τους γιατρούς η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα.

Όπως αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης, «η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε τη μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική».

Ο υπουργός Υγείας εξαπολύει «βολές» και εναντίον πολιτικών αντιπάλων καταλήγοντας: «Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί».

Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 8, 2025

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 2008. Φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας το επαγγελματικό μονοπάτι της μητέρας της Γεωργίας, παρά το πολιτικό προφίλ του πατέρα της. Είχε πάρει το όνομά της από την Ελένη – Λένα Ζάννα και ήταν τρισέγγονο της σπουδαίας συγγραφέα Πηνελόπης Δέλτα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη του, η οποία ήταν το πρώτο του παιδί. Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, το ζευγάρι απέκτησε και έναν γιο, τον 28χρονο σήμερα Κώστα.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της Λένας Σαμαρά στο πλευρό των γονιών της ήταν σπάνιες. Τελευταία φορά που την είχε απαθανατίσει ο φακός ήταν πριν από έξι χρόνια, σε ένα χριστουγεννιάτικο gala στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Η 34χρονη κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και παρά τη δημοσιότητα του πατέρα της, εκείνη ήθελε πάντα να ακολουθεί μια διαφορετική, πιο «αθόρυβη» καθημερινότητα.

Οι άνθρωποι που την γνώριζαν μιλούν για ένα ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και γλυκό κορίτσι που κέρδιζε τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.