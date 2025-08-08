Πύρινη λαίλαπα στην Καλιφόρνια: Δύο μεγάλες φωτιές μαίνονται ανεξέλεγκτες – Η «Canyon fire» οδηγεί σε χιλιάδες εκκενώσεις στο Λος Άντζελες

Enikos Newsroom

διεθνή

Πύρινη λαίλαπα στην Καλιφόρνια: Δύο μεγάλες φωτιές μαίνονται ανεξέλεγκτες – Η «Canyon fire» οδηγεί σε χιλιάδες εκκενώσεις στο Λος Άντζελες
Φωτογραφία: AP

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους την Πέμπτη εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε ορεινή περιοχή βόρεια του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, και εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Η φωτιά, γνωστή ως «Canyon Fire», εκδηλώθηκε γύρω στη 1:30 μ.μ. και μέσα σε πέντε ώρες κάλυψε έκταση άνω των 6 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Βεντούρα.

«Πολύ δυναμική» κατάσταση, που βρίσκεται εκτός ελέγχου

Το απόγευμα της Πέμπτης παρέμενε εκτός ελέγχου και εξαπλωνόταν ανατολικά, όπως ανέφερε η κομητεία.

Φωτογραφία: AP

Η πυρκαγιά καίει νότια της τεχνητής λίμνης Piru, εντός του Εθνικού Δρυμού Los Padres, κοντά στη δημοφιλή τουριστική περιοχή Lake Castaic, η οποία είχε πληγεί από τη φωτιά «Hughes» τον Ιανουάριο.

Εκείνη η πυρκαγιά είχε κατακάψει περίπου 39 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα σε έξι ώρες και είχε οδηγήσει σε εκκένωση ή ειδοποίηση περίπου 50.000 ανθρώπων.

Στην κομητεία του Λος Άντζελες, περίπου 4.200 κάτοικοι και 1.400 κτίρια τελούν υπό εντολή εκκένωσης, ενώ άλλοι 12.500 κάτοικοι βρίσκονται σε καθεστώς προειδοποίησης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Βεντούρα, Άντριου Νταουντ.

Φωτογραφία: AP

Οι ζώνες εκκένωσης στην κοντινή κομητεία Βεντούρα είναι σχετικά αραιοκατοικημένες, πρόσθεσε, ενώ συνολικά 56 άτομα απομακρύνθηκαν από την περιοχή αναψυχής της λίμνης Piru.

Ο Νταουντ χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ δυναμική», αποδίδοντας τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς στον καύσωνα, την ξηρή ατμόσφαιρα, την απότομη και ανώμαλη μορφολογία του εδάφους και την ξερή βλάστηση.


Όπως είπε, 250 πυροσβέστες επιχειρούσαν στο έδαφος, σε συντονισμό με ελικόπτερα και άλλα εναέρια μέσα.

Φωτογραφία: AP

Η εποπτεύουσα της κομητείας του Λος Άντζελες, Κάθριν Μπάρτζερ, που εκπροσωπεί την περιοχή, κάλεσε τους πολίτες να συμμορφωθούν με τις εντολές εκκένωσης.


«Οι ακραίες θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία στη βόρεια κομητεία μας έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες, όπου οι φλόγες μπορούν να εξαπλωθούν με ανησυχητική ταχύτητα», δήλωσε.

«Αν οι διασώστες σας πουν να φύγετε, φύγετε — χωρίς δισταγμό».

Φωτογραφία: AP

Η φωτιά Gifford

Η νέα πυρκαγιά ξεσπά την ώρα που μία άλλη τεράστια φωτιά στην Κεντρική Καλιφόρνια εξελίσσεται στη μεγαλύτερη για το 2025 στην Πολιτεία, απειλώντας εκατοντάδες σπίτια και καίγοντας ανεξέλεγκτα στον Εθνικό Δρυμό Los Padres.


Η φωτιά «Gifford» είχε εξαπλωθεί σε έκταση 399 τετραγωνικών χιλιομέτρων έως το απόγευμα της Πέμπτης και είχε τεθεί υπό έλεγχο μόλις κατά 15%.

Είχε ξεκινήσει από τουλάχιστον τέσσερις μικρότερες εστίες που ξέσπασαν την περασμένη Παρασκευή κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου 166, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν και τα δύο ρεύματα ανατολικά της Σάντα Μαρία, πόλης με πληθυσμό περίπου 110.000 κατοίκων.


Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Φωτογραφία: AP

Ο κίνδυνος πυρκαγιών αναμένεται να παραμείνει αυξημένος καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε μεγάλο μέρος της ενδοχώρας της Καλιφόρνια, καθώς το κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή εντείνεται.

Οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος θεωρούνται συνήθως οι πιο επικίνδυνοι για την εκδήλωση πυρκαγιών στην Πολιτεία.

«Στη Νότια Καλιφόρνια, η απειλή προέρχεται από την επίμονη ξηρασία, τη μεγάλη ποσότητα χόρτων και την εξασθενημένη υγρασία από την ακτή», σύμφωνα με πρόβλεψη πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Πολιτείας.

Πηγή: Associated Press

