Ταλαιπωρία για σχεδόν 300 επιβάτες σε πτήση που δεν έλεγε να τελειώσει – Οργή για την «Οδύσσεια» διάρκειας 29 ωρών

Σχεδόν 300 επιβάτες μιας πτήσης της Cathay Pacific από το Λος Άντζελες προς το Χονγκ Κονγκ βίωσαν μια από τις πιο εξαντλητικές αεροπορικές εμπειρίες στην ιστορία, καθώς η προγραμματισμένη 13ωρη πτήση μετατράπηκε σε δοκιμασία 29 ωρών.

Η πτήση CX883 απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες στις 12:55 π.μ. στις 4 Αυγούστου, με προορισμό το Χονγκ Κονγκ.

Όμως, καθώς το αεροσκάφος, ένα Boeing 777 ηλικίας 15 ετών, κατέβαινε στα 5.000 πόδια για την τελική προσέγγιση στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, σφοδρές βροχοπτώσεις ανάγκασαν τους πιλότους να ματαιώσουν την προσγείωση.


Η πόλη είχε ήδη πληγεί από τουλάχιστον 35 εκατοστά βροχής μέσα σε λίγες μόνο ώρες, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση του σπάνιου προειδοποιητικού «μαύρου συναγερμού» καταιγίδας – το πιο σοβαρό επίπεδο προειδοποίησης για καιρικά φαινόμενα στο Χονγκ Κονγκ και η μεγαλύτερη βροχόπτωση για μήνα Αύγουστο από το 1884, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ανίκανοι να προσγειωθούν, η πτήση εκτράπηκε στο αεροδρόμιο Ταογιουάν της Ταϊβάν.

Όμως, αντί να αποβιβάσει τους επιβάτες, η Cathay Pacific τούς κράτησε καθηλωμένους στο αεροσκάφος για επιπλέον 11 εξαντλητικές ώρες, επικαλούμενη διεθνείς νόμους και περιορισμούς μετανάστευσης.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Threads από ένα μηχανικό αεροσκαφών, ο οποίος επέβαινε στην πτήση, αποτυπώνει την αναστάτωση στην καμπίνα εν μέσω αναταράξεων, καθώς και τον χάρτη πτήσης που έδειχνε το αεροπλάνο να κινείται κυκλικά πάνω από την Ασία, προσπαθώντας να βρει λύση.


Οι επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε ένα σταθμευμένο αεροπλάνο, μακριά από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, με λιγοστά τρόφιμα, χωρίς καθαρό αέρα και χωρίς τη δυνατότητα μετακίνησης, ενώ η ένταση μεταξύ τους αυξανόταν.

Ορισμένοι επέρριψαν ευθύνες στους διεθνείς περιορισμούς που επιτρέπουν προσγειώσεις αλλά απαγορεύει την αποβίβαση επιβατών. Άλλοι μίλησαν για ασφαλιστικούς περιορισμούς και την απροθυμία της Cathay Pacific να περάσει εκατοντάδες διεθνείς ταξιδιώτες από τις τελωνειακές διαδικασίες της Ταϊβάν.

Ο μηχανικός αεροσκαφών και επιβάτης της πτήσης σημείωσε στην ανάρτησή του: «Πολλοί επιβάτες ήταν ανήσυχοι και ήθελαν να κατέβουν από το αεροπλάνο. Επιπλέον, η διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων για φαγητό και ποτό έκανε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα για το πλήρωμα καμπίνας».

Τελικά, η αεροπορική εταιρεία αναγκάστηκε να αλλάξει πλήρωμα και πιλότους κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Ταϊβάν, ώστε να πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση του ταξιδιού.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε ξανά και προσγειώθηκε στο Χονγκ Κονγκ στις 7:15 μ.μ. της 5ης Αυγούστου – 28 ώρες και 20 λεπτά μετά την αρχική αναχώρηση.

Η Daily Mail επικοινώνησε με την Cathay Pacific για σχόλιο, αλλά η εταιρεία δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση.

Αν και οι καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών είναι συχνά αναπόφευκτες, ορισμένοι επισημαίνουν ότι η απόφαση της εταιρείας να κρατήσει σχεδόν 300 άτομα μέσα στο αεροσκάφος για πάνω από μία ολόκληρη ημέρα χρήζει σοβαρής διερεύνησης.

