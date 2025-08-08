Μήλος: Πήγε να σώσει την σύντροφό του και πνίγηκαν και οι δύο – Πώς συνέβη η τραγωδία με το ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ στο Σαρακήνικο

Δύο τουρίστες εντοπίστηκαν πνιγμένοι στην παραλία Σαρακήνικο, στην Μήλο νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, miloslife.gr, πρόκειται για ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ, ηλικίας περίπου 50 ετών που βρίσκονταν στο νησί με γκρουπ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτυχο ζευγάρι, είχε βγει από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα και πήγαν στο Σαρακήνικο. Εκεί η γυναίκα πιθανότατα ενώ έβγαζε selfie παρασύρθηκε από τον αέρα και ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα για να την σώσει με αποτέλεσμα να πνιγούν και οι δύο.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση περισυλλογής και της δεύτερης σορού, αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω καιρού.

Δείτε βίντεο: