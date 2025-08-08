Μήλος: Πήγε να σώσει την σύντροφό του και πνίγηκαν και οι δύο – Πώς συνέβη η τραγωδία με το ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ στο Σαρακήνικο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μήλος- πνιγμός στον Σαρακήνικο

Δύο τουρίστες εντοπίστηκαν πνιγμένοι στην παραλία Σαρακήνικο, στην Μήλο νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, miloslife.gr, πρόκειται για ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ, ηλικίας περίπου 50 ετών που βρίσκονταν στο νησί με γκρουπ.

Μήλος- πνιγμός- Σαρακήνικο

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτυχο ζευγάρι, είχε βγει από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα και πήγαν στο Σαρακήνικο. Εκεί η γυναίκα πιθανότατα ενώ έβγαζε selfie παρασύρθηκε από τον αέρα και ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα για να την σώσει με αποτέλεσμα να πνιγούν και οι δύο.

Μήλος- Σαρακήνικο

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση περισυλλογής και της δεύτερης σορού, αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω καιρού.

Δείτε βίντεο:

 

12:48 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Μήλο: Νεκροί εντοπίστηκαν 2 τουρίστες στο Σαρακήνικο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Σαρακήνικο της Μήλου, καθώς δύο άνθρωποι βρέθηκαν πνιγμ...
12:40 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στα Μέγαρα – Καίει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Α...
12:18 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Σε ύφεση η φωτιά στην Αργολίδα 

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδα...
11:54 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Κεφαλονιά: «Η φωτιά ξέσπασε ταυτόχρονα σε 3 σημεία» λέει ο δήμαρχος Αργοστολίου – Συνεχίζεται η κατάσβεση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ήχησε το 112 – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Παρασκευής για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασι...
