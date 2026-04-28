Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο μαθητές λυκείου – Ο ένας έπεσε, ο άλλος έπαθε κρίση πανικού

Δύο ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν το πρωί της Τρίτης στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων από επαγγελματικό λύκειο της πόλης, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr. Οι δύο μαθητές διακομίστηκαν με διαφορά λίγης ώρας, καθώς παρουσίασαν διαφορετικά συμπτώματα μέσα στον χώρο του σχολείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή, ο ένας μαθητής έπεσε στην αυλή του σχολείου και χτύπησε σε πέτρα, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει λιποθυμική τάση.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας δεύτερος μαθητής παρουσίασε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συμπτώματα κρίσης πανικού. Οι αρμόδιοι μετέφεραν και τους δύο μαθητές στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου οι γιατροί να τους αξιολογήσουν και να τους παράσχουν την απαραίτητη φροντίδα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που δόθηκε τόσο στο ΕΚΑΒ όσο και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, το περιστατικό δεν σχετίζεται με σχολική βία.

Κληθείς να επιβεβαιώσει το συμβάν, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Γιώργος Ψαράκης, τόνισε ότι η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν άμεση στη διαχείριση του περιστατικού. Ο ίδιος επισήμανε ότι καθοριστική ήταν και η παρουσία του σχολικού νοσηλευτή, γεγονός που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη χρησιμότητα του θεσμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, οι δύο μαθητές είναι σε καλή κατάσταση.