Σεισμός στην Τουρκία: Περισσότεροι από 100 μετασεισμοί – Στα πάρκα κοιμήθηκαν οι κάτοικοι του Μπαλίκεσιρ

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία σεισμός Μπαλίκεσιρ
Πηγή: Anadolu

Πανικό προκάλεσε στην Τουρκία ο ισχυρός σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στο Μπαλίκεσιρ, που έγινε αισθητός σε περιοχές του Μαρμαρά και το Αιγαίο. Ένας άνθρωπος 81 ετών σκοτώθηκε και ακόμη 29 τραυματίστηκαν, ενώ 16 κτίρια κατέρρευσαν, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Εικόνες από το drones δείχνουν τη μεγάλη καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός με κτίρια να έχουν γίνει συντρίμμια. Σύμφωνα με το Anadolu, έξι άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από κτίρια που κατέρρευσαν ενώ έχουν σταματήσει οι έρευνες των σωστικών συνεργείων.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 19:53 τοπική ώρα, στην επαρχία Μπαλικεσίρ, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας.

Επιπλέον η Αρχή ανέφερε ότι καταγράφηκαν περισσότεροι από 100 μετασεισμοί με τον πιο ισχυρό να φτάνει τα 4,6 Ρίχτερ.

Οι κάτοικοι πέρασαν την νύχτα στους δρόμους, στάδια και πάρκα καθώς φοβήθηκαν να μπουν στα σπίτια τους.

Ερντογάν: Όλοι οι αρμόδιοι φορείς κινητοποιήθηκαν και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτησή του στο «Χ» μετά τον σεισμό, ανέφερε:

«Εκφράζω τις ευχές μου για περαστικά σε όλους τους πολίτες που επηρεάστηκαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στο Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες μας.

Από την πρώτη στιγμή, όλοι οι αρμόδιοι φορείς κινητοποιήθηκαν και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και τις προσπάθειες.

Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας από κάθε είδους καταστροφή».

Η στιγμή του σεισμού στην Κωνσταντινούπολη

 

Η στιγμή του σεισμού σε κατάστημα στο Μπιγκάντιτς.

Πανικός σε εμπορικά κέντρα

Πανικός επικράτησε σε όλους τους ορόφους ενός εμπορικού κέντρου στην Προύσα κατά τη διάρκεια του σεισμού. Αντίστοιχες εικόνες και στην Σμύρνη.

 

