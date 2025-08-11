«Κλείδωσε» το καστ της νέας σειράς του ΑΝΤ1 «Σούπερ ήρωες»

Σούπερ ήρωες- ΑΝΤ1

Mε ένα καστ γεμάτο… σούπερ ήρωες στελεχώνεται η ομώνυμη κωμική σειρά του ΑΝΤ1 που αναμένεται την προσεχή σεζόν. Στο χάος ενός συνοικιακού σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων έχει ως κεντρικό πρόσωπο τον Γιάννη Μπέζο στον ρόλο του ιδιοκτήτη.

Ο δημοφιλής ηθοποιός επιστρέφει στον ΑΝΤ1 έπειτα από απουσία πέντε ετών, ενώ θα πλαισιώνεται από… σούπερ ονόματα. Στο πρωταγωνιστικό καστ των «Σούπερ ηρώων» εντάσσεται η Ζωή Ρηγοπούλου με σημαντική πορεία στο θέατρο και στην τηλεόραση. Σε κωμικό ρόλο θα δοκιμαστεί τη νέα σεζόν η Ελεάννα Στραβοδήμου. Μετά τις δυνατές δραματικές ερμηνείες της στην «Παραλία» (ΕΡΤ) και στον «Τιμωρό» (Alpha), η ταλαντούχα ηθοποιός φορά την… κάπα των «Σούπερ ηρώων» και πάει στον ΑΝΤ1.

Στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, εντάσσεται άλλη μια ηθοποιός της νεότερης γενιάς, που έχει δώσει πολύ θετικά δείγματα. Η Νατάσσα Εξηνταβελώνη συμφώνησε με το κανάλι και θα έχει έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη νέα κωμική σειρά. Εσωτερική «μεταγραφή» από το «VIπ: Καλά γεράματα» αποτελεί η επόμενη προσθήκη, καθώς στο καστ των «Σούπερ ηρώων» με κεντρικό ρόλο θα δώσει το «παρών» ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος. Από δραματικούς ρόλους στην κωμωδία περνά ένας ακόμα ηθοποιός. Μετά το «Μια νύχτα τον Αύγουστο», τη «Σκοτεινή θάλασσα» και το «Απαραίτητο φως», ο Αινείας Τσαμάτης μπαίνει με φόρα στους
«Σούπερ ήρωες». Τέλος, στη σειρά του ΑΝΤ1 «κλείδωσε» και ο Σταύρος Μαρκάλας, που επιστρέφει σε σειρά με πρωταγωνιστή τον Γ. Μπέζο καθώς συμμετείχε και στο «Παρουσιάστε».

Η σειρά είναι βασισμένη σε ιδέα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Μπούμπα, το σενάριο υπογράφει ο Θέμης Γκυρτής και τη σκηνοθεσία ο Μιχάλης Βογιατζάκης. Η κωμική σειρά χαρακτήρων καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκαιο». Στη νέα σειρά του ΑΝΤ1, οι σούπερ ήρωες δεν φορούν… κάπα, φορούν ποδιές και καρτελάκια με το όνομά τους.

