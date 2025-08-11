Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Πορτοκαλί συναγερμός σε 7 περιφέρειες

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες Aρχές, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) σε περιοχές επτά περιφερειών της χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν – με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40°C σε πολλές περιοχές και ανέμους που φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ – δημιουργούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο, όπως η χρήση φλόγας ή εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας),

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας),

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης),

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου).

Συστάσεις της πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.