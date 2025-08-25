Κίνα: Έγινε η πρώτη μεταμόσχευση πνεύμονα από χοίρο σε άνθρωπο – Το μόσχευμα έζησε 9 ημέρες

Χειρουργοί, στην Κίνα, έκαναν μεταμόσχευση, με επιτυχία, πνεύμονα χοίρου σε άνθρωπο, σηματοδοτώντας ένα ακόμη τεράστιο βήμα στην προσπάθεια δεκαετιών να χρησιμοποιούνται ζωικά όργανα για διαδικασίες που σώζουν ανθρώπινες ζωές.

Στην πρώτη επέμβαση του είδους της, ο γενετικά τροποποιημένος πνεύμονας χοίρου μεταμοσχεύθηκε σε έναν 39χρονο εγκεφαλικά νεκρό άνδρα, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία. Προς έκπληξη όλων, το όργανο παρέμεινε “βιώσιμο” και λειτουργικό επί εννέα ημέρες – γεγονός που υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν μια μέρα να ζήσουν με μεταμοσχευμένους πνεύμονες χοίρου.

Οι επιστήμονες από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Γκουανγκζού, στην Κίνα, λένε ότι η εργασία τους είναι η πρώτη τεκμηριωμένη περίπτωση μεταμόσχευσης πνευμόνων μεταξύ διαφορετικών ειδών. ‘Γενετικά τροποποιημένοι πνεύμονες χοίρου δεν έχουν μεταμοσχευθεί προηγουμένως σε ανθρώπους’, λένε οι επιστήμονες.

‘[Η μελέτη μας δείχνει] ότι οι πνεύμονες χοίρου μπορούν να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα σε εγκεφαλικά νεκρούς λήπτες για 216 ώρες’. Οι άνθρωποι έχουν επιβιώσει στο παρελθόν για μικρά χρονικά διαστήματα με εμφυτευμένες καρδιές και νεφρούς χοίρων – αλλά ποτέ με πνεύμονες χοίρων.

Όπως έχουν τα πράγματα, οι άνθρωποι που ζουν υγιείς με μεταμοσχευμένους πνεύμονες χοίρου μπορεί να απέχουν ακόμη δεκαετίες. Η μελέτη όμως αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την “ξενομεταμόσχευση”, η οποία περιλαμβάνει τη μεταμόσχευση οργάνων από ένα είδος σε ένα άλλο.

Προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει τη δυνατότητα μεταμόσχευσης νεφρών, καρδιών και συκωτιού από γενετικά τροποποιημένους χοίρους σε ανθρώπους. Ωστόσο, η μεταμόσχευση πνευμόνων αποτελεί πολύ μεγαλύτερη πρόκληση, λόγω της ευθραυστότητας, της πολυπλοκότητάς τους και της έκθεσής τους σε τοξίνες από τον αέρα του εξωτερικού κόσμου.

Ως αποτέλεσμα, η ομάδα έπρεπε να κάνει γονιδιακές επεξεργασίες σε έναν κινεζικό χοίρο Bama Xiang, του οποίου τον αριστερό πνεύμονα έλαβαν. Το εργαλείο γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR χρησιμοποιήθηκε για την αφαίρεση των αντιγόνων που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα μετά τη μεταμόσχευση.

Το CRISPR, μια καινοτόμος αλλά αμφιλεγόμενη τεχνική, κάνει ακριβείς τομές στο DNA και στη συνέχεια αξιοποιεί τις φυσικές διαδικασίες επιδιόρθωσης του DNA για να τροποποιήσει το γονίδιο με τον επιθυμητό τρόπο.

Στη συνέχεια, ο πνεύμονας μεταμοσχεύθηκε στον ανθρώπινο λήπτη, ο οποίος είχε κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρός – και ως εκ τούτου θεωρήθηκε επισήμως νεκρός. Ένα άτομο που είναι εγκεφαλικά νεκρό επιβεβαιώνεται νομικά ως νεκρό, ακόμη και αν ένα μηχάνημα υποστήριξης της ζωής διατηρεί την καρδιά του να χτυπά και τους πνεύμονές του να εισπνέουν αέρα.

Οι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι ο πνεύμονας δεν απορρίφθηκε αμέσως από το ανοσοποιητικό σύστημα και διατήρησε “βιωσιμότητα και λειτουργικότητα” κατά τη διάρκεια εννέα ημερών.

Ωστόσο, παρατήρησαν σημάδια βλάβης του πνεύμονα 24 ώρες μετά τη μεταμόσχευση και σημάδια “απόρριψης του πνεύμονα με τη μεσολάβηση αντισωμάτων” (AMR) την τρίτη και την έκτη ημέρα μετά τη μεταμόσχευση.

Ως αποτέλεσμα της AMR – όπου το ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη παράγει αντισώματα που στοχεύουν το μεταμοσχευμένο όργανο – το πείραμα τερματίστηκε την ένατη ημέρα.

Παρ’ όλα αυτά, η αξιοσημείωτη διαδικασία, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς σε μια νέα εργασία που δημοσιεύεται στο Nature Medicine, “αποδεικνύει τη δυνατότητα πραγματοποίησης της ξενομεταμόσχευσης πνευμόνων από χοίρο σε άνθρωπο”, αναφέρει η ομάδα.