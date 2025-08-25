Επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια υποθαλάσσια μητρόπολη – Η «χαμένη Ατλαντίδα» είναι μικροσκοπική μπροστά της

Ο ωκεανός καλύπτει το περίπου 70% της επιφάνειας της Γης. Ωστόσο, λιγότερο από το 30% του πυθμένα της θάλασσας έχει εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί. Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, οι επιστήμονες πραγματοποιούν συχνά νέες ανακαλύψεις βαθιά κάτω από τη θάλασσα.

Αυτή τη φορά, οι ερευνητές βρήκαν ένα αχανές υδροθερμικό σύστημα και το ονόμασαν σύστημα Kunlun. Η πρόσφατη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύτηκε στο Science Advances, περιγράφει με λεπτομέρειες πόσο εξαιρετικό είναι το θαλάσσιο δίκτυο που ανακαλύφθηκε.

Το γιγαντιαίο σύστημα Kunlun

Το υδροθερμικό πεδίο Kunlun, είναι ένα τεκτονικά ενεργό πεδίο στον Ειρηνικό Ωκεανό. Βρίσκεται περίπου 80 χιλιομέτρα δυτικά από την Τάφρο του Μουσάου, πάνω στην τεκτονική πλάκα Caroline, βόρεια της Νέας Γουινέας.

Την περιοχή εξερεύνησε ένα επανδρωμένο υποβρύχιο, το οποίο ανακάλυψε πως, το σύστημα απαρτίζεται από 20 κυκλικούς κρατήρες στον πυθμένα της θάλασσας, με ορισμένους από αυτούς, να ξεπερνούν το ένα χιλιόμετρο σε διάμετρο.

Ολόκληρη η περιοχή καταλαμβάνει την εντυπωσιακή έκταση των 11,1 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Στον ωκεανό, τα υδροθερμικά συστήματα δημιουργούνται όταν το νερό της θάλασσας διεισδύει προς τα κάτω, σε ρωγμές του ωκεάνιου φλοιού και θερμαίνεται ραγδαία καθώς πλησιάζει στον μανδύα της Γης.

Και ενώ συχνά συνδέονται με τα αλμυρά βάθη των ωκεανών μας, οι υδροθερμικές πηγές δεν υπάρχουν αποκλειστικά στη θάλασσα.

Για την ακρίβεια, ένα από τα πιο γνωστά υδροθερμικά συστήματα, είναι το δίκτυο των θερμοπιδάκων (διαλείπουσες θέρμες) στο εθνικό πάρκο Yellowstone. Κάθε ένας από τους θερμοπίδακες, είναι ένα μικρό τμήμα (ή ένα στοιχείο εντός) του ευρύτερου συστήματος.

Γιατί είναι σημαντικά τα υδροθερμικά συστήματα

Για ποιον λόγο μας ενδιαφέρουν τα φυσικά «τζακούζι» της Γης;

Σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, αυτά τα υδροθερμικά συστήματα θα μπορούσαν να μας δώσουν την απάντηση στην κατανόηση της αρχής της ζωής στη Γη.

Οι υδροθερμικές δίοδοι στα βάθη της θάλασσας, περιβάλλονται από νερό πλούσιο σε υδρογόνο – ένα συστατικό στοιχείο των οργανικών μορίων που αποτελούν τη ζωή, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Η ύπαρξη των στοιχείων από μόνα τους ωστόσο, δεν σημαίνει πως το συμπέρασμα είναι σωστό. Οι συνθήκες που περιβάλλουν τα υδροθερμικά συστήματα, δίνουν στους επιστήμονες το τέλειο, φυσικό εργαστήριο για να την εξερεύνηση της ακριβούς “συνταγής της ζωής” που ξεκίνησε πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Το υδροθερμικό πεδίο Kunlun, είναι συναρπαστικό, όχι μόνο επειδή ανακαλύφθηκε πρόσφατα, δεν είναι ένα απλό υδροθερμικό σύστημα. Σύμφωνα με τον Sun Weidong, αντεπιστέλλων συγγραφέα της μελέτης, πληροφορεί πως το πεδίο αυτό, εμφανίζει αρκετά ιδιόμορφα χαρακτηριστικά.

«Το σύστημα Kunlun, ξεχωρίζει για την εξαιρετικά υψηλή εισροή σε υδρογόνο, την έκταση και την μοναδική γεωλογική του διάταξη”, εξήγησε ο Sun Weidong.

Οι ερευνητές εξηγούν πως, η τοποθεσία όπου ανακαλύφθηκε το πεδίο, “αμφισβητεί παραδοσιακές υποθέσεις” καθώς δείχνει πως, η παραγωγή του υδρογόνου – εξαιρετικά πλούσια παραγωγή – συμβαίνει πολύ μακριά από μεσό – ωκεάνια οροπέδια.

Το σύστημα Kunlun είναι 100 φορές μεγαλύτερο από τη Χαμένη Πόλη

Η ανακάλυψη του συστήματος Kunlun, πραγματοποιήθηκε πολλά χρόνια μετά την ανακάλυψη του συστήματος της «Χαμένης Πόλης» στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ενώ το υδροθερμικό σύστημα της Χαμένης Πόλης, δεν είναι η χαμένη Ατλαντίδα, εξακολουθεί να είναι ξεχωριστό – για την ακρίβεια, μπορεί να είναι το πιο μακρόβιο περιβάλλον υδροθερμικών διεξόδων στην ιστορία.

Αυτό που κάνει τη Χαμένη Πόλη να ξεχωρίζει σε χρόνια, κάνει το σύστημα Kunlun να ξεχωρίζει σε μέγεθος.

Το πεδίο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, είναι 100 φορές μεγαλύτερο από τη Χαμένη Πόλη και, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, το σύστημα Kunlun, μπορεί να μας οδηγήσει πιο κοντά στην επιβεβαίωση του πού ξεκίνησε η ζωή.

“Σε σύγκριση με τους πύργους άνθρακα που δημιουργήθηκαν στη Χαμένη Πόλη”, αναφέρει η μελέτη, “οι σωλήνες/ τάφροι αυτοί, αποτελούν ένα πιο βιώσιμο και σταθερό εξελικτικό χρονοδιάγραμμα, προσφέροντας ένα εν δυνάμει πιο κατάλληλο περιβάλλον για την εξέλιξη της πρώιμης ζωής”.

Οι επιστήμονες αφιέρωσαν πολύ χρόνο στην έρευνα της ζωής γύρω από τις υδροθερμικές διεξόδους στις πρώτες μέρες της.

Αυτό ωστόσο, δεν σημαίνει πως, τα συστήματα που βρίσκονται βαθιά στη θάλασσα, σήμερα δεν έχουν κατοίκους.

Για την ακρίβεια, το σύστημα Kunlun είναι γεμάτο από πλάσματα που, είναι αρκετά ώστε η ανακάλυψη να θεωρηθεί η επόμενη “χαμένη πόλη”.

“Το πραγματικά συναρπαστικό, είναι οι οικολογικές δυνατότητες”, εξηγεί ο Weidong. «Έχουμε παρατηρήσει πως εδώ ευημερεί ποικιλία θαλάσσιων ειδών – γαρίδες, αστακοί του βυθού, ανεμώνες, σωληνοσκώληκες – είδη που μπορεί να εξαρτώνται από χημειοσύνθεση που εξαρτάται από υδρογόνο».