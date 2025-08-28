Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω ανάγκη να χρησιμοποιήσω το παιδάκι μου»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ιωάννα Μαλέσκου
Φωτογραφία: Instagram/imaleskou

Για την ισορροπία που κρατάει μεταξύ καριέρας και μητρότητας μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου που παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και στον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο.

Ιωάννα Μαλέσκου: «Η ψυχοθεραπεία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ – Έχω δρόμο μπροστά μου»

Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πώς δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην κόρη της και επιλέγοντας να την κρατά εκτός social media.

Η κόρη σου είναι με έναν τρόπο παρούσα-απούσα στις αναρτήσεις σου στα social media

Ναι, δεν την εκθέτω, αλλά δεν μπορώ να δείχνω ότι είμαι μόνη μου. Και μου αρέσει αυτό. Δεν έχω ανάγκη να χρησιμοποιήσω τίποτα και κανέναν, ούτε βέβαια το παιδάκι μου, για να το αξιοποιήσω επικοινωνιακά. Σε αυτή τη φάση το κρατάω πάντα προστατευμένο από τέτοιου είδους έκθεση. Είναι η δουλειά μου που έχει μόνιμα έναν προβολέα πάνω της, και δεν εννοώ κυριολεκτικά του πλατό. Αλλά δεν είναι η ζωή μου. Δεν θέλω να υπάρχει κάτι για το οποίο να χτυπάω κάποια στιγμή το κεφάλι μου και να λέω «γιατί επέτρεψα να βγει αυτό;». Το όποιο σχόλιο προκύψει θέλω να ξέρω ότι δεν το έχω προκαλέσει εγώ.

Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μοιράζεται πράγματα από την προσωπική του ζωή, ταυτόχρονα δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω ζωή. Δηλαδή κάποιος που δεν με γνωρίζει προσωπικά δεν ξέρει πώς είναι η καθημερινότητά μου και δεν χρειάζεται να ξέρει. Μοιράζομαι τόσα όσα με κάνουν να αισθάνομαι καλά. Δεν αφήνω ποτέ αιχμές για τα προσωπικά μου και πολλές φορές, όταν οι άλλοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτά που λέω, δεν διαφωτίζω δικές μου πλευρές. Δεν θέλω να τροφοδοτώ την κλειδαρότρυπα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 τύποι ανθρώπων που δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ευτυχισμένοι – Πώς συμπεριφέρονται

Τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά – Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Apple: Μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα φθηνότερο MacBook – Αξίζει να περιμένετε;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
19:39 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος: Αισιόδοξος για την αποκατάστασή του ο μουσικός – «Νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά»

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο κρίσιμο χειρουργείο στο ΚΑΤ, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε χαμο...
16:53 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το σπαρακτικό μήνυμά του μετά την κηδεία του πατέρα του – ΦΩΤΟ

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανάρτησ...
15:55 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος: Το νέο χειρουργείο και η διαδικτυακή απάτη – «Φίλος μου εξαπατήθηκε και έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνεχίζει να δίνει τον δικό του αγώνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέσ...
12:28 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μάικλ Κορς: Οι διακοπές του διάσημου σχεδιαστή μόδας στην «αγαπημένη» του Ελλάδα

Ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς επέλεξε την Ελλάδα για τις φετινές του καλοκαι...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο