Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω ανάγκη να χρησιμοποιήσω το παιδάκι μου»

Για την ισορροπία που κρατάει μεταξύ καριέρας και μητρότητας μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου που παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και στον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο.

Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πώς δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην κόρη της και επιλέγοντας να την κρατά εκτός social media.

Η κόρη σου είναι με έναν τρόπο παρούσα-απούσα στις αναρτήσεις σου στα social media

Ναι, δεν την εκθέτω, αλλά δεν μπορώ να δείχνω ότι είμαι μόνη μου. Και μου αρέσει αυτό. Δεν έχω ανάγκη να χρησιμοποιήσω τίποτα και κανέναν, ούτε βέβαια το παιδάκι μου, για να το αξιοποιήσω επικοινωνιακά. Σε αυτή τη φάση το κρατάω πάντα προστατευμένο από τέτοιου είδους έκθεση. Είναι η δουλειά μου που έχει μόνιμα έναν προβολέα πάνω της, και δεν εννοώ κυριολεκτικά του πλατό. Αλλά δεν είναι η ζωή μου. Δεν θέλω να υπάρχει κάτι για το οποίο να χτυπάω κάποια στιγμή το κεφάλι μου και να λέω «γιατί επέτρεψα να βγει αυτό;». Το όποιο σχόλιο προκύψει θέλω να ξέρω ότι δεν το έχω προκαλέσει εγώ.

Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μοιράζεται πράγματα από την προσωπική του ζωή, ταυτόχρονα δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω ζωή. Δηλαδή κάποιος που δεν με γνωρίζει προσωπικά δεν ξέρει πώς είναι η καθημερινότητά μου και δεν χρειάζεται να ξέρει. Μοιράζομαι τόσα όσα με κάνουν να αισθάνομαι καλά. Δεν αφήνω ποτέ αιχμές για τα προσωπικά μου και πολλές φορές, όταν οι άλλοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτά που λέω, δεν διαφωτίζω δικές μου πλευρές. Δεν θέλω να τροφοδοτώ την κλειδαρότρυπα.