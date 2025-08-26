Ιωάννα Μαλέσκου: «Η ψυχοθεραπεία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ – Έχω δρόμο μπροστά μου»

Η Ιωάννα Μαλέσκου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και στον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο. Η «εκρηκτική» παρουσιάστρια παραδέχεται ότι μέσα από την ψυχοθεραπεία αγάπησε τον εαυτό της, τονίζοντας πως «πατάει στα πόδια της όσο ποτέ άλλοτε».

-Έχεις κουραστεί να ακούς να σου λένε, κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο βέβαια, “τι ωραία που είσαι”;

Άντε καλέ, κουράζεται κανείς να του λένε οι άνθρωποι ότι βγάζει κάτι όμορφο; Δεν είναι ακριβώς βέβαια η εξωτερική ομορφιά, είναι η αύρα νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι στη διατροφή μου δεν στερούμαι, απολαμβάνω, χαίρομαι τη ζωή, αλλά προσέχω. Τρώω όσο χρειάζομαι. Ακόμα και ατασθαλίες να κάνω, την επόμενη μέρα το ελέγχω. Εν τω μεταξύ, ανέκαθεν αθλούμουν, γιατί για μένα είναι εκτόνωση η γυμναστική, πέρα από τις ισορροπίες της εικόνας. Δεν γυμναζόμουν ποτέ για να μου αρέσω, γιατί για πολλά χρόνια δεν μου άρεσα. Δεν με είχα αγκαλιάσει, δεν με είχα αγαπήσει. Κυρίως μου αρέσω όταν δεν είμαι βαμμένη.

-Ιωάννα, τι ονειρεύεσαι για το μέλλον;

Η ζωή είναι τόσο όμορφη, ζω το τώρα, το χαίρομαι και επειδή δεν κάνω όνειρα μεγάλα, βαρύγδουπα, θέλω να βάζω στόχους υλοποιήσιμους. Δεν μπορώ να αλλάξω πράγματα που έχουν παρέλθει, ούτε να κλαίω πάνω από το χυμένο γάλα. Από ένα σημείο και μετά, ως μαμά είχα τρομερές ανησυχίες, άρχισα να δουλεύω τις ανασφάλειές μου για να γίνω καλύτερη σε όλους τους ρόλους. Πρώτα μαμά, σύντροφος, κόρη, αδελφή, φίλη, συνεργάτιδα. Και εκεί ξεκλείδωσα κομμάτια μου που δεν είχα τολμήσει να αγγίξω και δεν θυμόμουν καν από τα παιδικά μου χρόνια ότι τα είχα.

Η ψυχοθεραπεία, αυτή η συνεδρία που κάνω κάθε φορά, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχω βέβαια πολύ δρόμο μπροστά μου. Για πάρα πολλά χρόνια δεν αντιλαμβανόμουν ότι έπρεπε να αναλάβω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί και όχι να σώσω τον κόσμο. Έτσι όμως ξεχνούσα εμένα, με είχα χάσει. Πλέον μου αρέσω, με αγαπάω πολύ, με έχω αποδεχτεί, με έχω αγκαλιάσει. Πατάω στα πόδια μου όσο ποτέ άλλοτε. Ξέρω ότι τώρα έχω τη δύναμη να τα κάνω όλα αλλιώς.

