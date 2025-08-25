Εύβοια: Αίσιο τέλος για τους δύο περιπατητές που αγνοούνταν μετά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Εύβοια: Αίσιο τέλος για τους δύο περιπατητές που αγνοούνταν μετά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο περιπατητών που είχαν χαθεί στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια στο δήμο Κύμης Αλιβερίου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τον eviaonline.gr, μετά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών οι δύο περιπατητές βρέθηκαν καλά στην υγεία τους.

Πρόκειται για 28χρονο και 24χρονη που ειδοποίησαν μέσω 112 περίπου στις 9 το βράδυ της Δευτέρας (25/8).

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομία και της πυροσβεστικής με την συνδρομή του προέδρου των Μανικίων και μετέφεραν το ζευγάρι που είναι καλά στην υγεία του στο αυτοκίνητό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες  θα διανυκτερεύσουν στο χωριό Μανίκια.

