Συναγερμός στην Εύβοια: Αγνοούνται περιπατητές σε δύσβατη περιοχή

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην αρχές της Εύβοιας για δύο περιπατητές.

Σύμφωνα με το evima.gr πρόκειται για δύο άτομα τα οποία αγνοούνται στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου, καθώς φέρεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviaonline το ζευγάρι χάθηκε το βράδυ Δευτέρας 25/8, πρόκειται για 28χρονο και 24χρονη, οι οποίοι ειδοποίησαν μέσω του 112 και αυτή την στιγμή σπεύδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

