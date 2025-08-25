Πυροσβεστική: 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Φωτιά πυροσβεστική

Σε 35 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τέσσερις.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

Μπρατάκος: «Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας»

ΑΑΔΕ: Διακοπή εργασιών σε πραγματικό χρόνο προγενέστερο της λύσης ή και θέσης σε εκκαθάριση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Μία παράξενη συνήθεια των ανδρών στο ντους μπερδεύει τις γυναίκες – «Γιατί το κάνουν αυτό»
περισσότερα
21:56 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Έλεγχος στις αγροτικές αποζημιώσεις: Στο «μικροσκόπιο» και ο ΕΛΓΑ – Τι απαντά ο πρόεδρος του Οργανισμού

Σε διεύρυνση των ελέγχων που αφορούν τις αγροτικές αποζημιώσεις προχωρά η αρμόδια επιτροπή, με...
21:44 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Νέα αυτοψία ζητεί η ανακρίτρια για τις εστίες στο Γηροκομείο

Συμπληρωματική έρευνα ζητεί η εισαγγελέας της Πάτρας για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου...
21:38 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Αγρίνιο: Βουτιά θανάτου για μητέρα από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας (25/8) στο Αγρίνιο, όταν γυναίκα βρέθηκε να κρέμεται από το μπα...
21:28 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Συναγερμός στην Εύβοια: Αγνοούνται περιπατητές σε δύσβατη περιοχή

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην αρχές της Εύβοιας για δύο περιπατητές. Σύμφωνα με το...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο