Γεωργιάδης σε Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο: «Η εμπάθεια έχει και όρια, το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση από ποτέ»

Απάντηση στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τους αριθμούς για την ελκυστικότητα του ΕΣΥ, έδωσε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως σημειώνει ο υπουργός, «σήμερα ο ΠΙΣ έβγαλε μία ανακοίνωση για να υποστηρίξει την συνολική του κριτική και αντίθεση ως προς τις μεταρρυθμίσεις μας (ιδιωτικό έργο ιατρών ΕΣΥ, ιδιώτες ιατροί στο ΕΣΥ, κίνητρα για τις άγονες περιοχές κλπ). Η ανακοίνωση εδράζει το επιχείρημα της στην διαπίστωση του ΠΙΣ, ότι αυξάνονται συν τω χρόνω οι αποχωρήσεις από το ΕΣΥ ενώ μειώνονται οι προσλήψεις και άρα το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στο ΕΣΥ βαίνει διαρκώς μειούμενο».

«Τα επιχειρήματα για να έχουν αξία πρέπει να είναι αληθινά όμως. Ζήτησα από την υπηρεσία να επιβεβαιώσουν αυτούς τους αριθμούς και….απεδείχθησαν εντελώς λανθασμένοι» προσθέτει μεταξύ άλλων και καταλήγει: «Είπαμε η εμπάθεια πρέπει να έχει και κάποια όρια. Λοιπόν το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη του κατάσταση από ποτέ και ως προς τον αριθμό του προσωπικού του. Προβλήματα είχαμε, έχουμε και θα έχουμε αλλά γενικά σε όλα τα επίπεδα πάμε πολύ καλύτερα».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Περί πραγματικού αριθμού ιατρών που υπηρετούν στο ΕΣΥ και απάντηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Όπως ίσως γνωρίζετε με τον κ. Πρόεδρο του ΠΙΣ έχω μία κακή προσωπική σχέση, δεν θα αναλύσω τους λόγους διότι δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι ως προς τα πραγματικά στοιχεία να μιλούμε με ακρίβεια διότι αλλιώς πώς θα συνεννοηθούμε;

Σήμερα ο ΠΙΣ έβγαλε μία ανακοίνωση για να υποστηρίξει την συνολική του κριτική και αντίθεση ως προς τις μεταρρυθμίσεις μας (ιδιωτικό έργο ιατρών ΕΣΥ, ιδιώτες ιατροί στο ΕΣΥ, κίνητρα για τις άγονες περιοχές κλπ).

Η ανακοίνωση εδράζει το επιχείρημα της στην διαπίστωση του ΠΙΣ, ότι αυξάνονται συν τω χρόνω οι αποχωρήσεις από το ΕΣΥ ενώ μειώνονται οι προσλήψεις και άρα το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στο ΕΣΥ βαίνει διαρκώς μειούμενο.

Τα επιχειρήματα για να έχουν αξία πρέπει να είναι αληθινά όμως. Ζήτησα από την υπηρεσία να επιβεβαιώσουν αυτούς τους αριθμούς και….απεδείχθησαν εντελώς λανθασμένοι.

Εδώ η απάντηση της υπηρεσίας:

«1) δεν επιβεβαιωνεται ο αριθμός των αποχωρήσεων που δίνει ο ΠΙΣ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μας, έως 20.8.2025 οι αποχωρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται συνταξιοδοτήσεις κ παραιτήσεις είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για διορισμό σε άλλη θέση στο ΕΣΥ ή στο Πανεπιστήμιο, έως 20.8.2025 ανέρχονται σε 312, ενώ 132 εξ αυτών είναι οι παραιτήσεις για διορισμό σε άλλη θέση στο ΕΣΥ κ στο πανεπιστήμιο. 2) Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με τον αριθμό των προσλήψεων που δίνει ο ΠΙΣ. Σχετικά επισημαίνεται ότι οι προσλήψεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ που έγιναν εντός του έτους 2025 ανατρέχουν κατά πλειοψηφία στις προκηρύξεις των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου κ Δεκεμβρίου 2024 κ παρουσιάζουν την εξής εικόνα: απο ένα σύνολο 790 προκηρυχθεισων θέσεων για τα νοσοκομεία κ τις δομές ΠΦΥ, προέκυψαν, σύμφωνα με τα από 1.8.2025 στοιχεία της υπηρεσίας, 320 ολοκληρωμένοι διορισμοί (267) κ διορισμοί σε εξέλιξη (53), ενώ για 80 θέσεις εξελίσσεται η διαδικασία κρίσης κ επιλογής στα συμβούλια. 3) Τέλος, το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών, μονίμων κ επικουρικών, τον Μάιο 2024 ήταν 21748, ενώ τον Ιούνιο 2025 21861, παρουσιάζει δηλαδή αριθμητική αύξηση ύψους 383 ιατρων, έναντι 71, αν συνυπολογιστούν οι συνταξιοδοτήσεις κ παραιτήσεις».

Δηλαδή αγαπητέ κύριε Εξαδάκτυλε και λοιπό ΔΣ του ΠΙΣ, εάν το επιχείρημά σας για να αποδείξετε την βασιμότητα της κριτικής σας ήταν ότι «μειώνονται οι ιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ», τότε αφού ο αριθμός τους τελικά είναι +312 τότε αντιστρόφως η αύξησή τους τί σημαίνει για τα επιχειρήματα σας;…

Είπαμε η εμπάθεια πρέπει να έχει και κάποια όρια. Λοιπόν το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη του κατάσταση από ποτέ και ως προς τον αριθμό του προσωπικού του. Προβλήματα είχαμε, έχουμε και θα έχουμε αλλά γενικά σε όλα τα επίπεδα πάμε πολύ καλύτερα».

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σημείωνε πως είναι αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας, κάνοντας λόγο για «σημαντική επιδείνωση στην ελκυστικότητα του ΕΣΥ και μάλιστα χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων το 2025 έναντι του 2024».

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Είναι κοινό κτήμα ότι στην Ελλάδα, καίτοι διαθέτουμε υπερεπαρκή αριθμό ιατρών (68.000 εντός της επικρατείας και 19.000 περίπου εκτός), αυτοί δεν επιθυμούν να εργαστούν για το ΕΣΥ και αποφεύγουν εργασιακές σχέσεις με το δημόσιο. Εντός του 2024 νομοθετήθηκαν για την επίλυση του προβλήματος οι κάτωθι ρυθμίσεις:

1. Η πολιτική επιστράτευση ιατρών που ασκούν ιδιωτικό έργο για την κάλυψη αναγκών του ΕΣΥ.

2. Η κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ.

3. Κίνητρα για υπηρέτηση σε παραμεθόριο περιοχή.

4. Παράταση του εργασιακού βίου των γιατρών του ΕΣΥ έως τα 70 έτη.

Ο ΠΙΣ επεσήμανε εξαρχής:

-Για το 1ο ότι θα διαλύσει τις σχέσεις του ιατρικού κόσμου με την εκβιάζουσα πολιτεία.

-Για το 2ο ότι δεν αφορά τους περισσότερους ιατρούς του ΕΣΥ, 20% μόνο χρησιμοποιούν το προνόμιο.

-Για το 3ο ότι η μετακίνηση προς το κέντρο μετά από 3 χρόνια υπηρεσίας σε άγονο, αντί να λύσει θα δημιουργήσει προβλήματα.

Τέλος, για την παραμονή των ιατρών του ΕΣΥ έως την ηλικία των 70 ετών, που είναι λογική, εφόσον αυτή δεν αποσυνδεθεί από τη διεύθυνση κλινικών και άλλες διοικητικές θέσεις θα επιφέρει παραιτήσεις νεότερων γιατρών.

Ο ΠΙΣ από την ολοκλήρωση των παραπάνω μέτρων τον Οκτώβριο του 2024 καταγράφει καθημερινά από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις προσλήψεις ιατρών στο ΕΣΥ, τις συνταξιοδοτήσεις και τις παραιτήσεις, για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των τεσσάρων μέτρων που συναποτελούν πολιτική.

Έχουμε ήδη ανακοινώσει σταδιακά τις καταγραφές μας έως και τον Απρίλιο του 2025 που ήταν αρνητικές.

Στο τέλος Μαΐου όμως διαπιστώσαμε σημαντική επιδείνωση στην ελκυστικότητα του ΕΣΥ και μάλιστα χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων το 2025 έναντι του 2024. Αναμέναμε μάταια τους επόμενους μήνες εξομάλυνση ή βελτίωση και δεν ανακοινώσαμε τις καταγραφές μας μέχρι την συμπλήρωση 3μηνου. Στον συνημμένο πίνακα φαίνεται η κατάσταση τους μήνες Μάιο έως και Ιούλιο του 2025, όπου δυστυχώς όσοι προσλαμβάνονται στο ΕΣΥ είναι λιγότεροι από το άθροισμα όσων παραιτούνται και συνταξιοδοτούνται. Και επιπλέον το ισοζύγιο το 2025 είναι χειρότερο από το 2024 πριν τη λήψη των μέτρων.

Αισθανόμαστε λύπη την ώρα που τα Νοσοκομεία μας χτίζονται, ανακαινίζονται, εξοπλίζονται, η διαχείριση του προσωπικού να αποτυγχάνει έτσι.

Λυπούμαστε περισσότερο γιατί επαληθεύονται οι προβλέψεις μας, οι οποίες ανοίκεια αντιμετωπίσθηκαν τότε που έπρεπε να αξιοποιηθούν.

ΥΓ. Για το ΦΕΚ συνεργασίας ιδιωτών ιατρών με Νοσοκομεία του ΕΣΥ δεν επιθυμούμε να διατυπώσουμε κριτική, είναι ανάλογο των δημιουργών του και θα κριθεί στην πράξη, αν υπάρξουν ιατρικές πράξεις σε αυτό το πλαίσιο».