Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγκινεί η κόρη του Παυλίνα – «Απόψε είναι η πρώτη νύχτα, μπαμπά μου, που δεν είσαι εδώ»

Το δικό της δημόσιο αντίο στον πολυαγαπημένο της πατέρα, Δημήτρη Κωνσταντάρα, είπε μέσα από τα social media η Παυλίνα Κωνσταντάρα.

Η κόρη του αείμνηστου δημοσιογράφου, που άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 79 ετών, μοιράστηκε μια παλιά οικογενειακή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν και οι 4 χαμογελαστοί μαζί με τον αδελφό και τη μητέρα της.

«Πριν πολλά χρόνια, ένας αγαπημένος φίλος έχασε το μπαμπά του. Ήμασταν κοντά στα 16 και μου είχε φανεί αδιανόητο, ανεξήγητο, τόσο σκληρό. Έκανε εκπομπή τότε ο δικός μου μπαμπάς στον 9.84 κάθε πρωί και του ζήτησα να βάλει ένα τραγούδι, να του το χαρίσω. Μετά από λίγα λεπτά άκουσα τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη:

“Δεν είσαι εδώ
Δεν υπάρχεις πια μες τη ζωή μου
Δεν είσαι εδώ
Τώρα η νύχτα μετράει την αντοχή μου
Δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ”

Απόψε που είναι η πρώτη νύχτα, μπαμπά μου, που δεν είσαι εδώ, μου’ ρθε στο νου εκείνη η αφιέρωση και μετά από τόσα χρόνια ένιωσα τι θα πει απώλεια. Ποτέ έως σήμερα δεν είχα αναρωτηθεί εάν υπάρχει κάτι άλλο μετά, μετά από τη στιγμή που μια καρδιά σταματάει να χτυπά.

Σήμερα όμως, πολύ θα ήθελα να μπορούσες να μάθεις όσα λένε τόσοι πολλοί άνθρωποι για εσένα. Τόσοι πολλοί, τόσα πολλά.

Υ.Γ.: Ευχαριστούμε από την καρδιά μας για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τις σκέψεις. Ζητώ συγνώμη που δεν απάντησα, είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε», έγραψε η Παυλίνα Κωνσταντάρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

