Δημήτρης Κωνσταντάρας: Την Τετάρτη η κηδεία του δημοσιογράφου – Η επιθυμία της οικογένειας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δημήτρης Κωνσταντάρας

Την Τετάρτη (27/08), στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος πέθανε χθες, σε ηλικία 79 ετών.

«Και επειδή λάτρευε τους ηθοποιούς, προτείνουμε αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN HΘOΠOIΩN)» έγραψε ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, σε νέα του ανάρτηση στο Facebook.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με λύπη πληροφορήθηκε την απώλεια του συναδέλφου Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 79 ετών.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1969 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ως καλλιτεχνικός συντάκτης. Στη συνέχεια εργάστηκε στην «ΕΞΠΡΕΣ», στη «ΒΡΑΔΥΝΗ», στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ως προϊστάμενος διεθνών θεμάτων, το περιοδικό «4ΤΡΟΧΟΙ», στη «ΧΩΡΑ», στην «TRAFFIC»,τον «New Channel» ενώ διετέλεσε προϊστάμενος των αθλητικών τμημάτων της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ2 αλλά και αρχισυντάκτης και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου. Επίσης ήταν διευθυντής αθλητικής διεύθυνσης στο «MEGA CHANNEL» ενώ είχε συνεργαστεί με πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας εργάστηκε σκληρά και αποδοτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του. Υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα καθώς εκτός από τη δημοσιογραφία, έγραψε βιβλία, συνέθεσε μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, έγραψε και σκηνοθέτησε σενάρια για ντοκιμαντέρ ενώ γνωστή είναι και η πολιτική του διαδρομή. Ως άνθρωπος και συνεργάτης ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια και την ευπρέπεια της συμπεριφοράς του. Ενθαρρυντικός και βοηθητικός στους νέους συναδέλφους, ευθύς κι ειλικρινής με όλους αφήνει τις καλύτερες αναμνήσεις στους πολλούς συναδέλφους και συνεργάτες με τους οποίους πορεύτηκε επαγγελματικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο και συλλυπείται την αγαπημένη του σύζυγο Βασιλική, τα παιδιά του Παυλίνα και Λάμπρο, τους φίλους και τους οικείους του

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα θα ψαλεί την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12.00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Η οικογένεια του εκλιπόντος προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank-IBAN GR4202602150000400100392909» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

