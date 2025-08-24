Πέθανε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κωνσταντάρας

Σε ηλικία 79 ετών άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου ο Δημήτρης Κωνσταντάρας.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο γιος του, Λάμπρος, τον αποχαιρετά με μια ανάρτηση στα social media, με οικογενειακές φωτογραφίες.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στην Αθήνα. Γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Γιούλης Γεωργοπούλου παντρεύτηκε τη Βίκυ Βουρλάκη το 1973 και απέκτησαν δύο παιδιά, την Παυλίνα και τον Λάμπρο που εργάζονται στον χώρο των Media.

Tελείωσε το λύκειο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπήκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Φιλολογίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εργάστηκε ως ξεναγός, μεταφραστής, καθηγητής Αγγλικών και μουσικός στα ελληνικά ροκ συγκροτήματα των δεκαετιών ’60 και ’70. Εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και στο διαδίκτυο.

Πήρε ενεργό μέρος στον σχεδιασμό των προτάσεων της Αθήνας για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1996 και το 2004, με αντικείμενο τα Media. Δίδαξε Δημοσιογραφία σε Ιδιωτικές σχολές, Ι.Ε.Κ. και κολλέγια.

Από το 1997 έγραψε 10 βιβλία (Λάμπρος Κωνσταντάρας – Μέσα απ’ τα δικά μου μάτια, Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ’ αγαπάω, Στα δύσκολα σε θέλω, Το μαύρο κουτί, Δόξα και δάκρυ – Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων (σε συνεργασία με τον Μάνο Κοντολέων), Γράμματα στον Παράδεισο, 24 Δετερόλεπτα, Η τελευταία καληνύχτα, Δώδεκα και κυρία Μέλπω). Ήταν Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών και Σύμβουλος Έκδοσης του περιοδικού CRASH.

Εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών – Πειραιώς το 2002, βουλευτής Α΄ Αθηνών το 2004 και Δημοτικός Σύμβουλος το 2010.

14:30 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

