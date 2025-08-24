Σαλαμίνα: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν μια 83χρονη γυναίκα, που παρασύρθηκε από δίκυκλο στη Σαλαμίνα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (23/8), στην λεωφόρο Φανερωμένης, στη Σαλαμίνα, όταν 23χρονος οδηγός δίκυκλου, παρέσυρε την γυναίκα, η οποία προσπαθούσε να περάσει κάθετα τον δρόμο, ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψε.

Η γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο, ο οποίος και εμφανίστηκε στη συνέχεια στην Τροχαία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.