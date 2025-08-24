Σαλαμίνα: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νοσοκομείο Αττικόν

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν μια 83χρονη γυναίκα, που παρασύρθηκε από δίκυκλο στη Σαλαμίνα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (23/8), στην λεωφόρο Φανερωμένης, στη Σαλαμίνα, όταν 23χρονος οδηγός δίκυκλου, παρέσυρε την γυναίκα, η οποία προσπαθούσε να περάσει κάθετα τον δρόμο, ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψε.

Η γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο, ο οποίος και εμφανίστηκε στη συνέχεια στην Τροχαία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Orlando Bloom: Ποια θεραπεία έκανε για να απομακρύνει τα μικροπλαστικά από το σώμα του – Τελικά τα κατάφερε;

Λίπος στο συκώτι: Για ποιες ασθένειες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο – Τι πρέπει να ξέρετε

Κίνηση στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους – Αύξηση κατά 4,58% σε σχέση με το 2024

Eυρωπαίοι και Αμερικανοί επιμένουν ελληνικά – Στο εξωτερικό ταξιδεύουν όλο και περισσότεροι Έλληνες

Τεστ προσωπικότητας: Η πόρτα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τι σας εμποδίζει να προχωρήσετε μπροστά

Τι σημαίνει η φράση «κατά κόρον»
περισσότερα
14:30 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Αυστηρά οριοθετημένα πάρκινγκ για τα ηλεκτρικά πατίνια θέτει σε λειτουργία ο δήμος

Τέλος στην άναρχη στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών θέλει να βάλει ο δήμος Θεσσαλονίκης, με κα...
14:28 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Την Τρίτη η κηδεία της – Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειάς της 

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η αδελφή της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία πέθανε σε ηλ...
14:12 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Δευτέρα – Ποιες περιοχές θα βρεθούν σε «πορτοκαλί» συναγερμό 

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ...
13:45 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Φωτιές: Αύξηση της θερμοκρασίας στις καμένες περιοχές – Τι είπε ο Λαγουβάρδος για τον ρόλο της κλιματικής κρίσης 

Στο θέμα των επιπτώσεων των πυρκαγιών, στο ρόλο της κλιματικής κρίσης, αλλά και στις προτάσεις...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο