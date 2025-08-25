Απάντηση Τσίπρα σε Μαρινάκη: «Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά»

Σε νέα του παρέμβαση, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών άσκησε κριτική στη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στην εφημερίδα Le Monde.

«Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό» τονίζει ο κ. Τσίπρας στην παρέμβασή του, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από την εν λόγω συνέντευξή του στην γαλλική εφημερίδα.

«Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων» προσθέτει μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο κ. Μαρινάκης είχε αναφέρει: «Στους μόνους που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, στους βιαστές και τους εμπρηστές, η διακυβέρνηση του ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για αυτούς. Ο κ. Τσίπρας έχασε στις εκλογές σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες εκτός από τους έγκλειστους στις φυλακές. Τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι γνωστά: χρέωσε τους πολίτες με 100 δισ. ευρώ, εξαπάτησε την ελληνική κοινωνία, είναι ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, είναι αυτός που συγκυβέρνησε με την άκρα Δεξιά, σίγουρα όλα αυτά δεν θα τα ξεχάσει κανείς»

Αναλυτικά η ανάρτηση

– Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο.

– Η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία… και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032.

– Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.

