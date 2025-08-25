Μητσοτάκης στο TikTok: «Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη»

Με φόντο το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ένα σχολείο 70 ετών που δεν έχει ανακαινιστεί ποτέ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο TikTok την επέκταση του εθνικού προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση σχολικών υποδομών.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου – Ανακαινίζονται 431 δημόσια σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

«Το σχολείο χτίστηκε πριν από 70 χρόνια, έχει πάνω από 300 μαθητές και μέχρι σήμερα δεν έχει ποτέ ανακαινιστεί» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη μονάδα εντάσσεται στις 431 σχολικές εγκαταστάσεις που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

«Είναι ένα από τα 431 σχολεία τα οποία ανακαινίζονται μέσα από το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου και θα είναι έτοιμο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς» προσθέτει, επισημαίνοντας τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου είναι «το πρώτο εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών των σχολείων μας».

Στο ίδιο μήνυμα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τη διεύρυνση του προγράμματος, με στόχο την αναβάθμιση ακόμα περισσότερων σχολικών μονάδων.

«Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκτούν τις υποδομές που αξίζουν. Συνεχίζουμε. Εδώ κάτι αλλάζει» καταλήγει στο σύντομο βίντεο ο Πρωθυπουργός.

 

@kyriakosmitsotakis_Το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου είναι ένα από τα 431 σχολεία που ανακαινίζονται σε όλη τη χώρα και θα είναι έτοιμο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

