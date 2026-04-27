Φωτιά στην Ορεινή Νάξο έσβησε η Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε χορτολιβαδική έκταση στην Ορεινή Νάξο που τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Τρύφωνα (στον δρόμο προς Καλαντό). Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 4 πυροσβεστικά οχήματα και 19 πυροσβέστες, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή με 2 υδροφόρες από τον Δήμο Νάξου.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες παρουσιάζει ύφεση, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο βρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Νίκος Σιδερής και Βασίλης Φλεριανός και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτίου, Βασίλης Κρασσάς.

Πηγή: cyclades24.gr