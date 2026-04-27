Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Όταν με σκηνοθετώ είναι καταστροφή – Εκεί εκνευρίζομαι, βρίζω πάρα πολύ τον εαυτό μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Φωτογραφία: christopherpapakaliatis/ Instagram

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της γενιάς του. Μπορεί αρχικά να τον γνωρίσαμε ως ηθοποιό, όμως μέσα στα χρόνια εξελίχθηκε και σε έναν επιτυχημένο σεναριογράφο και σκηνοθέτη. Σε συνέντευξή του στον Γιάννη Δαββέτα για το vidcast «JohnnyAtTheMovies», μίλησε για το κομμάτι του πώς είναι όταν σκηνοθετεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Περιγράφοντας την συγκεκριμένη στιγμή, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είπε: «Εκεί είναι καταστροφή όλο. Όλο! Τι να σου πω; Εκεί εκνευρίζομαι: “Μίλα ατάλαντε, δεν μπορείς να μιλήσεις. Cut!”. Βρίζω πάρα πολύ τον εαυτό μου, όμως έχει να κάνει και τι μπάλα παίζεις με τους… Δεν είναι ένας. Είναι ένα άθροισμα διαφορετικών στοιχείων. Δηλαδή ναι μεν είναι να έχεις γράψει κάτι το οποίο είναι δυνατό και ακραίο… Οι σκηνές με την Στεφανία Γουλιώτη, η οποία είναι ένα όνειρο. Εκεί είναι οι σκηνές όπου εγώ σαν χαρακτήρας, επειδή έχω γράψει το σενάριο με ένα τόξο του ρόλου και όλα αυτά τα πράγματα, μπορώ πιο εύκολα να κινηθώ».

«Είναι πολύ δύσκολο για τους ηθοποιούς»

«Όταν είμαι εγώ μόνος μου, όταν είμαι εγώ σε σχέση με τη μουσική, όταν… Δυσκολεύομαι. Αλλά δυσκολεύομαι επειδή πολλές φορές χάνω τη μπάλα γιατί είναι τόσες πολλές οι υποχρεώσεις που έχω. Είναι τόσα πολλά τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι την ώρα που κάνω το γύρισμα. Το οποίο είναι εγκληματικό. Οπότε μοιραία το υποκριτικό κομμάτι, μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη θέση πολλές φορές», συνέχισε.

Αμέσως μετά, ο καλλιτέχνης ανέφερε ότι: «Επίσης περνάει πολύ δύσκολα ο ηθοποιός που παίζει μαζί μου, εκτός και αν είναι η Στεφανία που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο για τους ηθοποιούς. Γιατί παίζουμε και εγώ εκείνη την ώρα παράλληλα το σκηνοθετώ. Φροντίζω και χαλαρώνει ο ηθοποιός και νομίζω ότι μου έχουν εμπιστοσύνη. Αλλά δεν θα σου πω ότι μου είναι πολύ εύκολο. Είναι στιγμές που μου είναι και είναι στιγμές που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το κάνω από τα 15,5 μου. Δηλαδή από την Β’ Λυκείου είμαι μπροστά σε μία κάμερα. Αλλά πιάνω πια τον εαυτό μου και είμαι πολύ πιο δημιουργικός και ελεύθερος όταν είμαι από πίσω». 

