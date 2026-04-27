Γεραπετρίτης από Λιβύη: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, τόνισε, μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τις συναντήσεις που είχε σήμερα με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα και τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών, Αλ Τάχερ Σάλεμ αλ-Μπαούρ, στην Τρίπολη.

«Αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε: «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, να συνεργαζόμαστε σε διεθνείς οργανισμούς με το βλέμμα στο μέλλον, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον, στο οποίο οι δύο χώρες θα έχουν αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες».

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, «είναι σημαντικό δύο χώρες, οι οποίες είναι άμεσα και γνήσια γειτονικές, όπως είναι η Ελλάδα και η Λιβύη, σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή μας, να βρίσκονται σε μια αγαστή συνεργασία και να προωθούν τα ζητήματα που τις αφορούν. Όπως επίσης να προωθούν και τις σχέσεις ειρήνης και ευημερίας».

Ακόμη, υπογράμμισε πως κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν πολλά ζητήματα, τα οποία αφορούν τις διμερείς σχέσεις, τα οποία ανάγονται στο διμερές εμπόριο, στη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, στη συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς, στην πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

