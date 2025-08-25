Λέσβος: Στη φυλακή ο 57χρονος για 7 φωτιές – Αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 57χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση σε τουλάχιστον επτά περιπτώσεις στην Δυτική Λέσβο, με την σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, υποβλήθηκε αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, με σκοπό να διερευνηθεί η πνευματική κατάσταση του κατηγορούμενου κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων. Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Λέσβου, όπου οι καταστροφές από τις φωτιές έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και οργή στους κατοίκους.