Λέσβος: 57χρονος ομολόγησε 4 εμπρησμούς τον Δεκαπενταύγουστο – Υποστήριξε ότι έβαλε τις φωτιές για αντεκδίκηση προς συμπολίτες του

Τέσσερις εμπρησμούς ομολόγησε ένας 57χρονος ημεδαπός στην Λέσβο. Η υπόθεση αφορά φωτιές που σημειώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο σε διαφορετικά σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των πυρκαγιών που παραδέχτηκε ότι προκάλεσε, περιλαμβάνεται και αυτή που έκαψε ολοσχερώς νταλίκα φορτωμένη με περίπου 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και κινητοποιώντας μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που μετέβη στη Μυτιλήνη εντόπισε σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΕΛΑΣ τον ύποπτο, ο οποίος οδηγήθηκε για ανάκριση και κατόπιν ομολόγησε τις πράξεις του.

Ο 57χρονος φέρεται να υποστήριξε στους στους ανακριτικούς υπαλλήλους ότι το κίνητρό του για τις πυρκαγιές ήταν η αντεκδίκηση προς συμπολίτες του. Μάλιστα, ομολόγησε ότι τις δύο πρώτες φωτιές τις έβαλε για αντεκδίκηση στους δύο ενοικιαστές των εκτάσεων, την τρίτη γιατί «θόλωσε», ενώ την τέταρτη για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο, η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του εμπρηστή.