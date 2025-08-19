Λέσβος: 57χρονος ομολόγησε 4 εμπρησμούς τον Δεκαπενταύγουστο – Υποστήριξε ότι έβαλε τις φωτιές για αντεκδίκηση προς συμπολίτες του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Λέσβος,
φωτογραφία αρχείου

Τέσσερις εμπρησμούς ομολόγησε ένας 57χρονος ημεδαπός στην Λέσβο. Η υπόθεση αφορά φωτιές που σημειώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο σε διαφορετικά σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των πυρκαγιών που παραδέχτηκε ότι προκάλεσε, περιλαμβάνεται και αυτή που έκαψε ολοσχερώς νταλίκα φορτωμένη με περίπου 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και κινητοποιώντας μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που μετέβη στη Μυτιλήνη εντόπισε σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΕΛΑΣ τον ύποπτο, ο οποίος οδηγήθηκε για ανάκριση και κατόπιν ομολόγησε τις πράξεις του.

Ο 57χρονος φέρεται να υποστήριξε στους στους ανακριτικούς υπαλλήλους ότι το κίνητρό του για τις πυρκαγιές ήταν η αντεκδίκηση προς συμπολίτες του. Μάλιστα, ομολόγησε ότι τις δύο πρώτες φωτιές τις έβαλε για αντεκδίκηση στους δύο ενοικιαστές των εκτάσεων, την τρίτη γιατί «θόλωσε», ενώ την τέταρτη για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο, η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του εμπρηστή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατρός αποκαλύπτει τα 3 πιο τοξικά ποτά που δεν θα πιει ποτέ ξανά – Με ποιον τρόπο μας βλάπτουν

Σοκαριστική μελέτη αποκαλύπτει πόσα μικροπλαστικά εισπνέουμε κάθε μέρα – Πού είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος

ΥΠΑΑΤ: Δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς

Vouchers βιβλίων από τη ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Οι επιστήμονες αναδημιούργησαν τα πρώτα μόρια του σύμπαντος – Τα αποτελέσματα ανατρέπουν την κατανόησή μας για τον πρώιμο κ...

Η Κίνα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει SSD τόσο μικρούς που μοιάζουν με μία καρτα SIM
περισσότερα
16:36 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Νέα Χαλκηδόνα: Ένας τραυματίας έπειτα από εκτροπή πυροσβεστικού οχήματος – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Στην διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της οδού Χαλκί...
16:22 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τρίπολη: Οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό – Δείτε βίντεο

Βίντεο σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας από οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος μπήκε στο αντίθετο ρ...
16:11 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Πέλλα: Νεκρός 30χρονος που έπεσε από τρακτέρ – Συνελήφθησαν ο 40χρονος οδηγός και ο ιδιοκτήτης του οχήματος 

Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι της Δευτέρας ένας 30χρονος αλλοδαπός, σε κοινοτική οδ...
16:06 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Σέρρες: Οδηγός βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε κανάλι – Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική 

Ανατροπή βυτιοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου, στην Ε.Ο. Σερρών Νιγρίτας. Όπω...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο