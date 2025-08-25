Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2: Νίκη με ανατροπή για τους Βοιωτούς

Λεβαδειακός - Κηφισιά

Συναρπαστικό ματς έγινε στη Βοιωτία, με τον Λεβαδειακό να επιστρέφει από το 0-2 και να επικρατεί 3-2 της Κηφισιάς στην πρεμιέρα της Super League. Δύο γκολ πέτυχε ο Άλεν Όζμπολτ (39΄πεν.,67΄) και ένα ο Χισάμ Λαγιούς (35΄), ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα με τα τέρματα του Ανδρέα Τετέι (17΄πεν.) και Χόρχε Πόμπο (25΄)

Σε ένα απολαυστικό πρώτο ημίχρονο, σημειώθηκαν τέσσερα γκολ με την Κηφισιά να αιφνιδιάζει τους γηπεδούχος, οι οποίοι βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν. Στο 17΄ ο Τετέι άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο οποίο υπέπεσε Αμπου Χάνα (χέρι). Στο 25΄ με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ ο Πόμπο έγραψε το 0-2 θέτοντας τα θεμέλια για μια μεγάλη επιτυχία των νεοφώτιστων. Ήταν, όμως, πολύ νωρίς ακόμα. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έβγαλε αντίδραση και λίγο αργότερα είχε φέρει το ματς στα ίσια. Στο 35΄ από ασιστ του Τσάπρα, ο Χισάμ Λαγιούς νίκησε τον Ραμίρες μειώνοντας το σκορ. Στο 39΄ ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Μποτία και ο Όζμπολτ με ψύχραιμη εκτέλεση ισοφάρισε 2-2.

Στο β΄ ημίχρονο το ματς εξακολούθησε να έχει γρήγορο ρυθμό, χωρίς όμως να δημιουργηθεί η παραμικρη ευκαιρία εκατέρωθεν. Μέχρι το 67΄ όταν ο Έμπο έκανε λάθος έξω από την περιοχή, ο Όζμπολτ έκλεψε και «εκτέλεσε» τον Ραμίρες για να ολοκληρώσει τη μεγάλη ανατροπή της ομάδας του. Οι γηπεδούχοι είχαν πετύχει έναν μικρό άθλο και το μόνο που έμενε ήταν να διατηρήσουν τα κεκτημένα. Αυτό μάλλον δεν το σκέφτηκε ο Τσιμπόλα, που λίγα λεπτά μετά την εισοδό του στο ματς, πήγε «με τις τάπες» σε ένα αδιάφορο μαρκάρισμα και αποβλήθηκε στο 82΄. Η Κηφισιά βρέθηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα, για περισσότερα από 10 λεπτά.

Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)
Κίτρινες: Τσοκάι, Όζμπολτ – Μποτία, Έμπο, Τετέι
Κόκκινη: Τσιμπόλα (82΄)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκαι, Κωστή (80΄ Κάτρης), Μπαλτσι (46΄ Συμελίδης), Παλάσιος (61΄ Βέρμπιτς), Λαγιούς (73΄ Τσιμπόλα), Όζμπολτ (80΄ Πεντρόσο)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία (63΄ Ποκόρνι), Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης, Ντίας, Έμπο (71΄ Πέρεθ), Τζίμας (46΄ Γκέρσον), Πόμπο (71΄ Μούσιολικ), Αντονίσε, Τετέι

