Έλεγχος στις αγροτικές αποζημιώσεις: Στο «μικροσκόπιο» και ο ΕΛΓΑ – Τι απαντά ο πρόεδρος του Οργανισμού

Σε διεύρυνση των ελέγχων που αφορούν τις αγροτικές αποζημιώσεις προχωρά η αρμόδια επιτροπή, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το άνοιγμα και των βιβλίων του ΕΛΓΑ.

Οι έλεγχοι εστιάζουν σε δικαιούχους αποζημιώσεων λόγω φυσικών καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές του καλοκαιριού 2023 και οι πλημμύρες «Daniel» και «Elias».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο μπαίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που αποζημιώθηκαν για ζημιές στην παραγωγή ή στην εκτροφή τους.

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν επιτόπιες επισκέψεις, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα συλλογής πρόσθετων στοιχείων και διευκρινίσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Οι διαδικασίες θα περιλαμβάνουν διασταυρώσεις μεταξύ δηλώσεων ζημιών, αποζημιώσεων και στοιχείων παραγωγής. Σε περιπτώσεις που εντοπιστούν αποκλίσεις, θα ζητηθεί η επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί.

Πρόεδρος ΕΛΓΑ: Ο Οργανισμός δεν έχει λόγο να φοβάται τους ελέγχους

Ο ΕΛΓΑ δεν έχει λόγο να φοβάται τους ελέγχους, δήλωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανδρέας Λυκουρέντζος αναφορικά με τους επικείμενους ελέγχους από το Υπουργείο Οικονομικών, σχολιάζοντας πώς η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών δευτεροβάθμιων ελέγχων, στους οποίους, βάσει νόμου, υπάγεται ο Οργανισμός.

«Ο ΕΛΓΑ είναι ασφαλιστικός Οργανισμός, ο οποίος με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καταβάλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους αγρότες , κατόπιν σύνταξης πορίσματος το οποίο υπογράφουν οι εκτιμητές- γεωτεχνικοί του Οργανισμού και όχι μόνον με την υποβολή δήλωσης ζημίας από τους πληγέντες παραγωγούς», προσέθεσε ο κ. Λυκουρέντζος και καταλήγοντας επισήμανε:

«Ο ΕΛΓΑ με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, παρέχει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία των αποζημιώσεων, τις οποίες έχει ήδη καταβάλει, τα οποία ούτως η άλλως δημοσιεύονται ετησίως στο διαδίκτυο και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου».