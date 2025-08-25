Αγρίνιο: Βουτιά θανάτου για μητέρα από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας (25/8) στο Αγρίνιο, όταν γυναίκα βρέθηκε να κρέμεται από το μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου και λίγα λεπτά αργότερα έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές γύρω στις 8:30 το βράδυ, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για γυναίκα περίπου 40 ετών, χωρισμένη και μητέρα ενός μικρού παιδιού.