Φωτιά στην Πάτρα: Νέα αυτοψία ζητεί η ανακρίτρια για τις εστίες στο Γηροκομείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά, Πάτρα,

Συμπληρωματική έρευνα ζητεί η εισαγγελέας της Πάτρας για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου, όπου συνελήφθη ο 25χρονος.

Πάτρα: «Δεν επιχείρησε ποτέ να αποφύγει τη Δικαιοσύνη» λένε οι δικηγόροι του 21χρονου που συνελήφθη για την φωτιά

Σύμφωνα με τον Alpha, η κυρία ανακρίτρια αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια νέας αυτοψίας από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Η ανακρίτρια ζητεί να αποδοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο βίντεο – ντοκουμέντο που έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας και στο οποίο διακρίνονται δύο εστίες πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι στην αυτοψία της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος είχε αποφανθεί ότι η εστία σε οικόπεδο στην οδό Τρύφωνος, που είχε μπει ο 25χρονος, οφείλεται σε κηλίδωση, δηλαδή σε μεταφερόμενες καύτρες και όχι σε εμπρησμό.

Το βίντεο αυτό ελήφθη στην οδό Ντυνάν, σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από το σημείο που είχε μπει ο 25χρονος. Τώρα, λοιπόν, η κυρία ανακρίτρια ζητεί από τα στελέχη της Πυροσβεστικής να απλώσουν την έρευνα σε όλες τις εστίες στην περιοχή του Γηροκομειού, με έμφαση σε αυτές τις δύο που καταγράφονται στο βίντεο.

Ο 25χρονος και ο 21χρονος φίλος του, οι οποίοι προφυλακίστηκαν, εμμένουν στην αθωότητά τους και ισχυρίζονται πως ήταν εθελοντές και βρίσκονται στην περιοχή για να βοηθήσουν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

Μπρατάκος: «Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας»

ΑΑΔΕ: Διακοπή εργασιών σε πραγματικό χρόνο προγενέστερο της λύσης ή και θέσης σε εκκαθάριση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Μία παράξενη συνήθεια των ανδρών στο ντους μπερδεύει τις γυναίκες – «Γιατί το κάνουν αυτό»
περισσότερα
21:56 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Έλεγχος στις αγροτικές αποζημιώσεις: Στο «μικροσκόπιο» και ο ΕΛΓΑ – Τι απαντά ο πρόεδρος του Οργανισμού

Σε διεύρυνση των ελέγχων που αφορούν τις αγροτικές αποζημιώσεις προχωρά η αρμόδια επιτροπή, με...
21:38 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Αγρίνιο: Βουτιά θανάτου για μητέρα από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας (25/8) στο Αγρίνιο, όταν γυναίκα βρέθηκε να κρέμεται από το μπα...
21:28 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Συναγερμός στην Εύβοια: Αγνοούνται περιπατητές σε δύσβατη περιοχή

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην αρχές της Εύβοιας για δύο περιπατητές. Σύμφωνα με το...
21:19 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο 13χρονος γιος όρμησε στον 40χρονο για να σώσει την μητέρα του – Την Τρίτη στην Αλβανία η κηδεία της 36χρονης

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες για την άγρια δολοφονία στον Βόλο με θύμα 36χρονη μητέρα ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο