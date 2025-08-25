Φωτιά στην Πάτρα: Νέα αυτοψία ζητεί η ανακρίτρια για τις εστίες στο Γηροκομείο

Συμπληρωματική έρευνα ζητεί η εισαγγελέας της Πάτρας για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου, όπου συνελήφθη ο 25χρονος.

Σύμφωνα με τον Alpha, η κυρία ανακρίτρια αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια νέας αυτοψίας από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Η ανακρίτρια ζητεί να αποδοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο βίντεο – ντοκουμέντο που έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας και στο οποίο διακρίνονται δύο εστίες πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι στην αυτοψία της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος είχε αποφανθεί ότι η εστία σε οικόπεδο στην οδό Τρύφωνος, που είχε μπει ο 25χρονος, οφείλεται σε κηλίδωση, δηλαδή σε μεταφερόμενες καύτρες και όχι σε εμπρησμό.

Το βίντεο αυτό ελήφθη στην οδό Ντυνάν, σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από το σημείο που είχε μπει ο 25χρονος. Τώρα, λοιπόν, η κυρία ανακρίτρια ζητεί από τα στελέχη της Πυροσβεστικής να απλώσουν την έρευνα σε όλες τις εστίες στην περιοχή του Γηροκομειού, με έμφαση σε αυτές τις δύο που καταγράφονται στο βίντεο.

Ο 25χρονος και ο 21χρονος φίλος του, οι οποίοι προφυλακίστηκαν, εμμένουν στην αθωότητά τους και ισχυρίζονται πως ήταν εθελοντές και βρίσκονται στην περιοχή για να βοηθήσουν.