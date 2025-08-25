Αττική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αττική.

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενημερώθηκε τη Δευτέρα (25/8) για την εξαφάνιση του 14χρονου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τις 24 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Μαλίκ Ιντάν, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μαλίκ έχει ύψος 1,60μ, έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο καπέλο jockey, άσπρη μπλούζα, μαύρη βερμούδα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

 

