Ανθή Βούλγαρη: «Το καλύτερο δώρο για τον μικρό μας Μάριο…» – Η πρώτη ανάρτηση στο Instagram μετά την βάπτιση του γιου της

Τον γιο τους βάπτισαν πριν από λίγες ημέρες η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδης στο Πήλιο. Υπενθυμίζεται ότι το μωρό του ζευγαριού ήρθε στον κόσμο στις 11 Μαρτίου του 2025. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, μετά την τέλεση του Μυστηρίου την περασμένη εβδομάδα.

Στην δημοσίευσή της, η Ανθή Βούλγαρη κοινοποίησε μία φωτογραφία της από την δεξίωση που ακολούθησε μετά την βάπτιση του γιου της. Στο στιγμιότυπο βλέπουμε την παρουσιάστρια να ποζάρει χαμογελαστή, ενώ κρατάει στα χέρια της το μωρό της.

Η δημοσιογράφος έχει επιλέξει να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του μωρού της, χρησιμοποιώντας ένα emoji.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anthi Voulgari (@anthivoulgari)

Μεταξύ άλλων, στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ανθή Βούλγαρη αναφέρει: «Πέρασε κιόλας μια εβδομάδα από την ημέρα που βαπτίσαμε τον πρίγκιπα μας! Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις υπέροχες ευχές σας… Το καλύτερο δώρο για τον μικρό μας Μάριο… Επειδή με ρωτάτε επέλεξα να εμπιστευτώ για αυτήν την τόσο όμορφη στιγμή επαγγελματίες από τον Βόλο και η συνεργασία μας ήταν άψογη».