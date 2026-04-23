Το σόι σου: Οι Τριαντάφυλλοι στη δίνη του AI, απόψε στις 21:00

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Το σόι σου

Οι Τριαντάφυλλοι χάνουν τα μυαλά τους με την τεχνητή νοημοσύνη  στο νέο επεισόδιο της σεράς “Το σόι σου” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Αλεξάνδρα, με τη βοήθεια του Μένιου, ανακαλύπτει την τεχνητή νοημοσύνη και παθιάζεται όλο και περισσότερο με αυτό. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στη Λυδία και το Σάββα, που ψάχνουν στο ΑΙ λύσεις για τα πάντα, ακόμα και για την σχέση τους.
Η Αλεξάνδρα στο μεταξύ έχει ξεφύγει, περνάει τις ώρες της κουτσομπολεύοντας με το ΑΙ, άλλοτε πάλι μαγειρεύουν παρέα… αλλά και τσακώνονται άγρια!

Παράλληλα, ο Σάββας με τη Λυδία δεν μιλάνε πλέον ως άνθρωποι, αλλά παπαγαλίζουν κρυφά ό,τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Μενέλαος, Αντωνία και Κωνσταντίνος πασχίζουν μάταια να τους συνεφέρουν.

Η τακτική του Σάββα και της Λυδίας δεν αργεί να αποκαλυφθεί, ενώπιον όλων! Θα σταματήσουν να ψάχνουν έτοιμες απαντήσεις ή θα αφήσουν το ΑΙ να μιλάει για λογαριασμό τους;

 Η πρώτη γνωριμία με το AI

«Σιγά μη ρωτήσω το AI για τον άντρα μου»

Η Αλεξάνδρα τσακώνεται με το AI

 Δες το trailer

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
18:45 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Οι μέτοχοι της Warner Bros ενέκριναν την συγχώνευση με την Paramount – Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία των 110 δισ. δολαρίων

Η γιγαντιαία συγχώνευση των Warner Bros και Paramount, αξίας 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έλαβ...
07:44 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Απόψε στις 24:00

Την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Α...
23:07 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Μια απρόσμενη επίσκεψη ταράζει την Μελισσάνθη

Η Πολυξένη αποφεύγει τον Ηλία και η Μαγδαληνή σκέφτεται να συνεργαστεί με τον Οδυσσέα στο νέο ...
16:18 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Θοδωρής Κυριακού: Συναντήθηκε με τον Σέρτζιο Ματαρέλα στη Ρώμη – Η Ευρώπη και τα σχέδια ανάπτυξης της GEDI και της La Repubblica στο επίκεντρο της συζήτησης

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού συνάντησε την Τρίτη 21 Απριλίου 2026, στη Ρώμη...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης