Τέμπη: «Tα στοιχεία τα έχουμε και είναι αδιάσειστα» – Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης, τι ζήτησε για Καραμανλή

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, στο πλαίσιο της ανάκρισης για τον Κώστα Καραμανλή, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος μετέβη σήμερα στον Άρειο Πάγο.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, παράλληλα, ο Παύλος Ασλανίδης, ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα.

«Πιστεύουμε κάποια στιγμή να γίνει μια σωστή δικογραφία για τον Καραμανλή»

«Δήλωσα παράσταση κατηγορίας για τη δικογραφία που πήγε από τη Βουλή στον Άρειο Πάγο. Είναι απαράδεκτη και προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών το κατηγορητήριο γιατί είναι μόνο για παράβαση καθήκοντος που αφορά τη χρηματοδότηση και την υποστελέχωση του ΟΣΕ. Καμία αναφορά στο έγκλημα στα Τέμπη, καμία αναφορά ότι επί τόσα χρόνια είχαν προειδοποιήσει ότι θα γινόταν το δυστύχημα και όλες αυτές οι παραβλέψεις που γίνανε. Δηλαδή δεν συνέβησαν ποτέ τα Τέμπη για την ελληνική Βουλή, γιατί η ελληνική Βουλή έκρινε το κατηγορητήριο και πήγε ο Καραμανλής», τόνισε αρχικά σε δηλώσεις του.

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «άκουσα ότι ο Καραμανλής δήλωσε ότι αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα τον κυνηγούσαν. Εγώ έχω να πω ότι αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα ήταν να δουλέψει ούτε σε στάβλο και όχι να έχει ένα Υπουργείο Μεταφορών, με όλο αυτό που συνέβη».

Καταλήγοντας στις δηλώσεις του, ο κ. Ασλανίδης τόνισε πως «πιστεύουμε κάποια στιγμή να γίνει μια σωστή δικογραφία για τον Καραμανλή για να πάει. Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε και είναι αδιάσειστα τα στοιχεία. Απλά η αλήθεια έχει σταματήσει έξω από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Η δικαιοσύνη προχωράει. Αυτή η λειτουργία της είναι… θέλουν να προχωρήσουνε. Άλλοι δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν όπως πρέπει. Όταν αυτό το κατηγορητήριο είναι μόνο για παράβαση καθήκοντος και μόνο για υποστελέχωση και χρηματοδότηση, τι άλλο να πούμε;».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

